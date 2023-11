Quarta banchina, a giorni il cantiere

Un incontro con i terminalisti del porto per fare il punto sui lavori di approfondimento dei fondali e di adeguamento delle banchine effettuati finora e su quelli che andranno conclusi nei prossimi mesi. L’accelerazione dal 2026 al 2024 della chiusura della fase 1 del cantiere dell’Hub portuale fino a -12,50 metri impone un’organizzazione che occupi per il minor tempo possibile le aree destinate alla movimentazione. "È stato un confronto molto apprezzato e abbiamo condiviso un percorso che richiederà sforzi notevoli", commenta Fabio Maletti, segretario generale dell’Autorità portuale. Il cronoprogramma prevede che entro dicembre 2023 partano anche i lavori della quarta banchina (Yara) finanziata con il Fondo Infrastrutture del Ministero. Quelle già avviate che si aggiungono ai terminal interessati dal progetto Hub sono, in ordine di tempo, Sapir, Eurodocks e TCR.

"L’Autorità portuale - afferma Maletti - ha già pronti i progetti per intervenire sulle rimanenti banchine tra Largo Trattaroli e San Vitale e sta cercando di acquisire i relativi finanziamenti". Proseguono, infine, gli interventi legati all’Hub portuale: entro il 2024 saranno terminati quelli relativi al nuovo Terminal Container in penisola Trattaroli, a T&C, Terminal Nord, Lloyd, Bunge; mentre subito dopo si concluderanno i lavori a IFA e Alma Petroli. Da Marcegaglia si chiuderanno entro l’anno e alla banchina Magazzini Generali sono iniziati. Sono, invece, state ultimate nei mesi scorsi le briccole di accosto presso i pontili PIR in Baiona. I finanziamenti mancanti ammontano a circa 115 milioni di euro e si riferiscono a otto lotti di banchine (fra cui Setramar e Docks Cereali). "Speravamo fossero nella finanziaria, ma temiamo che non ci siano fondi per i porti – dichiara Maletti –. Contiamo di poter accedere almeno a quelli non spesi del Pnrr. Il porto di Ravenna ha i progetti pronti e nel frattempo prosegue i lavori il più velocemente possibili. Abbiamo dimostrato al ministero che siamo credibili, corretti, affidabili, come ha detto il viceministro Rixi, che eseguiamo i lavori in accelerazione rispetto al termine previsto, cosa che in Italia non succede quasi mai". "La collaborazione dell’intera comunità portuale e di tutte le Istituzioni ci hanno consentito di vincere una sfida epocale – conclude Daniele Rossi, presidente dell’Adsp –, la realizzazione del nuovo porto di Ravenna. L’ambizione è lasciare ai giovani ravennati lo scalo forse più importante d’Italia".

m.v.v.