Quartiere Alberti, è ‘Caccia alle uova’ Le iscrizioni, oltre 400, sono ancora aperte

‘Caccia alle uova’ oggi dalle 15 alle 18 nel quartiere Alberti di Ravenna. Sono già oltre 400 gli iscritti all’iniziativa benefica organizzata dagli esercenti della zona ma, seguendo le molte richieste, si è deciso di rendere possibile l’iscrizione anche oggi nei negozi. Dalle 15 chi si è iscritto avrà tre ore di tempo per cercare – nelle strade della zona – il maggior numero di uova, nascoste dagli esercenti. Entro le 18, il “raccolto” andrà portato in piazza Bernini: chi avrà raccolto il maggior numero di uova riceverà un premio. Il ricavato di iscrizioni e vendita delle uova di cioccolato sarà devoluto in beneficenza per il progetto ‘Lotto anch’io’, dedicato alla ricerca sui tumori solidi dei bambini.