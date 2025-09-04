Quartiere dello stadio. Biglietterie degradate tra danni e inciviltà

Il quartiere nato attorno allo Stadio Benelli certamente non è carente di servizi: è una zona viva, densamente abitata e con una buona viabilità, così come evidenziato dai residenti incontrati. Emergono però diverse problematiche segnalate da alcuni frequentatori della zona, tra cui disagi legati all’ordine pubblico e alla presenza di persone nomadi che, a detta di alcuni, faticano a rispettare le regole.

Il nostro tour in questa zona della città, importante e popolosa, parte da piazza Zaccagnini, dove si svolge il principale mercato ambulante cittadino, mostra criticità nella recinzione che la divide da piazzale del Commercio e gli istituti scolastici, oltre a una carente cura dei danni causati dalle radici degli alberi. Quest’ultimo disagio, in particolare, è ben evidente anche in altre vie del quartiere come, ad esempio, in via Cassino, davanti al nucleo delle attività commerciali e nella pista ciclabile di via Berlinguer. Il fondo stradale appare trascurato in diverse strade retrostanti la questura: le situazioni più gravi sono in via Val Venosta e in via Val Brembana e anche i marciapiedi presentano pavimentazioni sconnesse. Attorno al complesso formato dalla casa residenza Galla Placidia, dalla biblioteca Vignuzzi e dal palazzo multiservizi della circoscrizione 2, il problema è presente sia nel viale davanti agli edifici che nei portici di collegamento all’interno della corte: spazi tra l’altro, utilizzati spesso come giaciglio da persone senza fissa dimora.

Fuori dai palazzi degli uffici di Comune e Arpae tra via Fontana e via Marconi, per i quali i lavori sono iniziati nel 2015 ma l’inaugurazione è arrivata solamente nel 2022 dopo ritardi e problemi, ci sono ancora aree delimitate da recinzioni da cantiere. Caratterizzati da una struttura innovativa per il panorama urbano con un rivestimento esterno in vetro e listelli di faggio, i palazzi mostrano già un problema di infiltrazioni sopra al porticato delle biciclette accanto all’ingresso in via Fontana.

Passiamo all’ospedale Santa Maria delle Croci, al centro negli ultimi anni di numerosi cantieri che ne hanno un po’ oscurato l’ingresso principale su viale Randi: tra i residenti della zona c’è chi sostiene che occorrerebbe ridargli pregio.

Tra gli altri elementi negativi del quartiere si segnalano le biglietterie della curva Sud dello stadio in via Punta Stilo che, nonostante i lavori di riqualificazione all’impianto siano già terminati, sono purtroppo ancora utilizzate come latrina a cielo aperto e presentano vetri rotti e grondaie danneggiate. Non dista molto dal campo da gioco un cantiere allo stato grezzo all’angolo tra via Montanari e via Redipuglia. Iniziato nel 2012, questo edificio residenziale avrebbe dovuto sostituire un ex laboratorio di pasticceria da anni in stato di abbandono, ma purtroppo l’opera resta ancora incompiuta nel bel mezzo dell’area residenziale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, in viale Randi di fronte all’ospedale sono presenti pensiline nuove ma senza le panchine, mentre nel capolinea extraurbano di circonvallazione al Molino, nonostante le numerose corriere che si fermano qui, gli spazi sono privi di servizi per utenti e autisti, con una sola piccola pensilina con panchina e scarsa illuminazione.

Infine in quest’ultimo periodo il quartiere ha risentito per le vacanze estive, a detta di Vincenzo Marinelli, che sostiene che "i negozi al dettaglio, in particolare nel periodo estivo, effettuano orari ridotti o periodi di ferie troppo lunghi causando disservizio ai clienti della zona".

Marco Beneventi