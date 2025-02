Quartiere Farini, servono persone oltre alla polizia

di Sara Servadei

Criminalità o politica? Quale delle due prevale sull’altra quando si parla degli Speyer? Viene da chiederselo in questi giorni, in cui il dibattito si è nuovamente concentrato sul quartiere Farini. C’è stato un episodio allarmante la settimana scorsa, ovvero l’arresto di un 25enne per aver tentato di accoltellare un uomo alla fermata dell’autobus, seminando il panico nella zona. E questo ha scoperchiato un vaso di Pandora di polemiche contro il Comune: le opposizioni hanno chiesto l’esercito e i residenti hanno affermato che nulla è stato fatto per quell’area.

Al di là delle opinioni politiche, due cose vanno rilevate, oggettivamente. La prima è che il Comune si è mosso negli anni.