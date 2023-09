Quartiere in festa. Arte, spettacoli e letture per il Farini Social Week

Da domani all’1 ottobre ritorna la festa del quartiere Farini con un ricco cartellone di attività per bambini e famiglie, fra burattini, laboratori, pedalata con letture, e anche incontri nei luoghi simbolo della zona e iniziative culturali. "L’obiettivo della ‘Farini Social Week’ – spiega l’assessore comunale alla Partecipazione, Igor Gallonetto – è quello di animare il quartiere, che si estende dalla Rocca Brancaleone ai giardini pubblici, da via Diaz a viale Pallavicini, e che nel tempo, proprio grazie a queste e ad altre iniziative, è diventato un luogo partecipato". Da anni gli operatori di CittAttiva, insieme a negozianti, associazioni ed enti, sono riusciti a coinvolgere i residenti e non solo.

"Ci preme far emergere le bellezze storiche e architettoniche ma non solo – aggiunge Andrea Caccia di CittAttiva –. E lo faremo con particolare attenzione verso i più giovani. Per questo siamo felici di accompagnare 10 classi della prima di Ragioneria alla scoperta del quartiere per far sì che conoscano la storia e le opportunità che la zona offre loro, invitandoli a indicare quali sono secondo il loro punto di vista gli aspetti da migliorare". Si parte sabato alle 18.30, alla Pallavicini 22 Art Gallery di Claudia Agrioli – che da subito ha creduto nelle potenzialità del quartiere – con l’inaugurazione della mostra collettiva degli artisti finalisti della prima edizione del concorso ‘Contemporaneamente sapori e arte’. Domenica pomeriggio, ci si sposta al Parco Mani Fiorite per la ‘Festa del diritto al gioco’ a cura di Lucertola Ludens con attività ludiche, laboratori e la fiera del baratto per bambini. Alle 17 l’architetto Gioia Gattamorta guiderà la passeggiata intitolata ‘Scomparse, apparizioni e metamorfosi urbane’. "Cercherò di far capire com’è nato il quartiere – afferma –, che è stato un’invenzione proprio da quel senso di appartenenza di un insieme di associazioni, tra cui anche ‘Sguardi in camera’". Lunedì dalle 16 alle 18, protagonisti saranno i Giardini Speyer, dove alcuni associati Fiab allestiranno un punto informativa sulla mobilità ciclistica. "Gran parte degli incidenti si potrebbero evitare con piccoli accorgimenti – dicono –. Di questo vorremmo parlare per aumentare il livello di consapevolezza in strada". Seguiranno pedalate a tappe con letture animate per bambini a cura di Nati per leggere – Biblioteca Classense e animazioni per i piccoli ciclo-lettori di ‘Pedaleggiamo’. Nei giorni successivi ci sarà spazio anche per lezioni di yoga al Giardino Amadesi, un laboratorio di stampa botanica a CittAttiva, una conferenza sui colori della luna al planetario, lo spettacolo di burattini a cura di Massimiliano Venturi e un laboratorio interculturale ‘Coloriamo il mondo. Nel cartellone, è inserita anche un’iniziativa dell’Amata Brancaleone il 30 settembre e l’1 ottobre. "Sarà una vera e propria rievocazione storica – dice Rita Rambelli –. Dall’anno scorso facciamo parte delle 34 associazioni regionali riconosciute a livello regionale per questo tipo di eventi. Stiamo inoltre raccogliendo materiali vari per fare una mostra sulla storia delle armature dal 1200 al 1600".

Roberta Bezzi