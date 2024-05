Quartiere San Biagio, problemi di smaltimento di rifiuti

Non è la prima volta che arrivano lettere di protesta per cassonetti stracolmi nel suo quartiere e non riguardano solo carta e plastica, ma anche indifferenziata e umido. E capita sempre di lunedì, dopo il fine settimana, durante il quale, evidentemente, i giri di raccolta si riducono. Perché è vero che a volte la responsabilità è degli utenti e dei loro comportamenti incivili, altre volte ancora c’è il problema dei locali che utilizzano, per smaltire i rifiuti, i cassonetti più vicini, riempiendoli a dismisura in tempi brevi e mettendo in difficoltà i residenti. Ma qui sembra proprio un accumulo dovuto al fine settimana quando, tra l’altro, molti non lavorano, rimangono a casa e la produzione dei rifiuti aumenta. I motivi sono diversi, ma è evidente che c’è qualcosa nell’organizzazione della raccolta che non funziona come dovrebbe. Sono troppi i cassonetti stracolmi a tutte le ore del giorno, i rifiuti lasciati per terra, la sporcizia e il cattivo odore attorno ai bidoni anche quando sono stati appena svuotati. E adesso che si va incontro all’estate la situazione non può che peggiorare. Capita in centro storico e in periferia, anche se non dovrebbe far differenza perché chiunque, qualunque sia il quartiere in cui vive, ha diritto di avere sotto casa strade pulite e cassonetti svuotati con regolarità.