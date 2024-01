Quartiere stadio ancora blindato. Gli spettatori ospiti erano 85

Ravenna-Prato (4-0) è stata una partita senza storia. La storia si è invece ripetuta in riferimento alla militarizzazione imposta dalla questura in occasione della gara – campionato dilettantistico di serie D –, con un massiccio impiego di forze dell’ordine, il quartiere stadio nuovamente blindato e gli inevitabili disagi per i residenti. Il canovaccio già tracciato altre volte si è ripetuto: strade e piazza Sighinolfi transennate, divieto di circolazione alle auto nelle vie limitrofe al Benelli, ordinanze anti vetro e anti alcol. Carabinieri, polizia di Stato e polizia locale in ogni angolo. Con una differenza. Questa volta, rispetto alle tre precedenti gare casalinghe (Mezzolara, Progresso e Borgo San Donnino), quando gli spettatori del settore ospite restituirono un totale pari a zero presenze, quella col Prato era sulla carta una gara a rischio superiore, sebbene i supporter arrivati dalla cittadina toscana fossero appena 85. E che riportava la memoria al maxi tafferuglio che, nel novembre 2021, vide protagonisti tifosi locali e della squadra toscana, quando incautamente il pullman degli ospiti fu fatto transitare da via Cassino, davanti al bar che storicamente rappresenta il ritrovo dei tifosi della curva Mero. Quella domenica volarono pugni, sedie, bottiglie e bastonate.

Eppure mai, fino a questa stagione, la questura aveva adottato misure così drastiche. A ruota, in un comunicato del Comune, una sorta di copia e incolla dei provvedimenti precedenti su modifiche alla viabilità e divieti, si legge che "si tratta di provvedimenti utili a favorire lo svolgimento della partita e a tutelare la sicurezza pubblica, prevedendo episodi di intemperanza che potrebbero verificarsi da parte delle tifoserie". Al di là di qualche ’vaffa’, i previsti episodi intemperanza fortunatamente non si sono registrati. La blindatura della zona stadio, un giro di vite inaugurato all’indomani di un altro disguido, quando il pullman dei tifosi del San Giuliano transitò di nuovo davanti al bar dei giallorossi e volò una bottiglia, ha innescato l’ironia dei tifosi sulla pagina social Lineagiallorossa: "Da Punta Marina faccio prima a venire a piedi, tanto dovrò parcheggiare a Borgo Montone...".

Fino ad oggi, su un totale di nove partite casalinghe, il numero totale dei tifosi presenti nel settore ospiti è stato di 349, il picco col Carpi: 137. Cifre non da città in stato d’assedio. La prossima partita casalinga, il 28 gennaio, sarà col Fanfulla. In quell’occasione si capirà se il trend è definitivo.

Lorenzo Priviato