"Quasi 12mila film e libri prestati in estate"

Tra i luoghi di una comunità legati alla cultura c’è la biblioteca che offre non solo prestito di libri ma anche incontri, spazi per i più piccoli e altre numerose attività. Brunella Garavini, direttrice della biblioteca comunale ‘M. Goia’ di Cervia, racconta come è andata l’estate con l’affluenza dei turisti e quali sono le proposte in vista del periodo invernale.

Qual è il bilancio dell’estate?

"L’estate ha visto la biblioteca impegnata soprattutto sul fronte dei prestiti. Finalmente, dopo gli anni in cui l’accesso era più difficoltosi a causa delle limitazioni imposte dalle norme Covid-29, siamo tornati a lavorare a pieno regime. Questo si è visto anche sulle statistiche: da giugno ad agosto abbiamo prestato 11980 tra volumi e DVD, un dato che non vedevamo dal 2019".

Chi viene in estate?

"Il nostro pubblico estivo è composto principalmente da turisti, che apprezzano il fatto di poter venire a scegliere tra le nostre collezioni, ricche sia di classici e delle ultime novità editoriali. Molto utilizzate sono anche le sale studio, sia dagli studenti che da chi, pur venendo qui in vacanza, ha continuato a lavorare in smartworking. Per loro abbiamo messo a disposizione su prenotazione una sala riservata per riunioni e videoconferenze e un PC per la navigazione in Internet".

I titoli più richiesti?

"Senza dubbio i gialli: quest’anno sono andati per la maggiore Ilaria Tuti e Antonio Manzini. Tra i rosa è sempre nella top ten la saga delle Sette Sorelle di Lucinda Riley. Dopo la scomparsa di Michela Murgia molti sono venuti a chiedere i suoi romanzi e i suoi saggi, per approfondire la figura di questa straordinaria donna che ci ha lasciato troppo presto".

Per i più piccoli?

"Ci sono stati gli appuntamenti tradizionali come ‘La biblioteca va in gita’, le ‘Letture in giardino’, e le letture ‘Con i piedi nell’acqua’".

Nei prossimi mesi cosa attende il pubblico?

"Per gli adulti riproporremo il ciclo ‘StraOrdinarie. Libri, storie, diritti’ e il festival letterario ‘Il porto delle storie’. Saremo aperti alla collaborazione con le associazioni, e abbiamo già in programma iniziative in collaborazione con l’associazione ‘Amici della Biblioteca’, il FAI, con l’associazione ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’, l’associazione ‘Il Menocchio’ e ospiteremo i corsi tematici dell’Università degli adulti. Confermati i gruppi di lettura e il pomeriggio di martedì per gli appassionati di scacchi. Per i più piccoli ripartiranno le attività con le scuole, i laboratori e il prestito circolante con la Bibliomobile".

Ilaria Bedeschi