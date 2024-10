Quasi 200mila euro per il forese. E 5 milioni per le strade alluvionate

Proseguono le opere di manutenzione e messa in sicurezza dei tratti stradali nel comune di Faenza. Nei giorni scorsi infatti la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento che interesserà alcuni tratti del forese allo scopo di mantenere le condizioni di viabilità e di fruizione per una maggior tutela dell’incolumità pubblica. L’intervento, classificato come ordinario, che trova copertura nel bilancio dell’ente locale riguarderà interamente via Borghetto Sant’Andrea, e alcuni tratti di via Monte Sant’Andrea, via Spadarino e via Cabrona. Nell’atto progettuale sono contenute le specifiche dell’intervento: si prevede di realizzare un nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso a seguito, ove necessario, della fresatura dello strato superficiale e di ricariche previa esecuzione di mano di attacco bituminoso per un miglior ancoraggio delle strato nuovo a quello esistente. Le asfaltature costeranno complessivamente 187mila euro e la realizzazione sarà a breve affidata. Per quanto concerne la viabilità, nei giorni scorsi è stata riaperta dopo l’intervento di ripristino via San Martino nei pressi del tiro a segno, che era stata interessata dai recenti eventi alluvionali. In attesa del completamento delle opere accessorie tuttavia sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a quattro tonnellate. Nel frattempo sono in corso da lunedì i lavori di asfaltatura di alcuni tratti cittadini: via Sbirra (che si concluderà oggi, ndr), via Testi, via XX Settembre, via Zanelli e via Ughi. In via Testi la realizzazione del nuovo asfalto riguarda la carreggiata principale tra la rotatoria XXV aprile e la rotonda di via Cesarolo. Per quanto concerne il centro storico in via XX Settembre è stato già ultimato l’intervento nel tratto tra via Naviglio e via San Filippo Neri. La ditta incaricata dei lavori proseguirà, anche oggi, mercoledì 30 ottobre, il lavoro in via Zanelli e in un tratto di via Ughi, dalle 7 alle 19. Per questo motivo è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. I lavori potrebbero subire modifiche in caso di condizioni meteo avverse. Il personale della ditta che opera indicherà ai residenti il percorso per raggiungere la propria destinazione.

Infine la scorsa settimana, durante il consiglio comunale, è stata approvata la modifica al bilancio di previsione 2024-2026, documento strategico per la definizione degli investimenti dell’ente. La delibera conteneva l’inserimento del finanziamento da 5 milioni di euro per il 2025, destinati al ripristino della viabilità colpita dagli eventi alluvionali, dopo il via libera della Corte dei Conti, e contenuta nell’ordinanza 33 della Struttura commissariale. La delibera, con immediata eseguibilità, è stata approvata con tredici voti favorevoli e dieci voti contrari. Il quadro dei lavori pubblici interessa anche la prosecuzione dei lavori di rigenerazione del piazzale della stazione ferroviaria. Nel piazzale da lunedì prossimo saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità. Per un mese, fino al 29 novembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi biciclette, monopattini e simili, in tutta l’area est del piazzale. I veicoli a motore lasciati in sosta, nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito. I velocipedi o altri veicoli non a motore in sosta saranno rimossi dalle rastrelliere e portati in custodia presso il deposito comunale di via Chiarini 38.

d.v.