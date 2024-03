Quasi 8mila aziende femminili in provincia

Confartigianato della provincia di Ravenna, in occasione della Giornata internazionale della Donna ha voluto rendere omaggio alle nuove imprese femminili associate nel periodo 2023/2024. Oggi Dirigenti e funzionari di Confartigianato incontreranno queste imprenditrici per consegnare loro un mazzo di mimosa. L’iniziativa è stata ideata e promossa da Donne Impresa, il Movimento di Confartigianato e attivo in tutta Italia, che ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. Chiara Roncuzzi (foto), Presidente di Confartigianato Donne Impresa della provincia di Ravenna: "Un piccolo omaggio per un grande passo. È importantissimo e positivo che vi siano nuove imprese femminili, così come che vi sia un aumento dell’occupazione delle donne. Noi ci battiamo per questo ogni giorno, ad esempio per ottenere un welfare e dei servizi più moderni ed efficienti, perché è solo con il lavoro e la giusta realizzazione delle proprie aspirazioni, che si può arrivare ad una vera e propria parità di diritti e di doveri".

Confartigianato Donne Impresa si batte da sempre per affermare una significativa rappresentanza delle donne nelle Istituzioni e nelle sedi decisionali, nonchè giungere a poter contare su un sistema di welfare che permetta alle imprenditrici di esprimere, nel lavoro e nell’impresa, tutte le loro potenzialità. Le imprese femminili della provincia di Ravenna sono 7.873, rappresentando oltre il 21% del totale, delle quali ben 1.880 artigiane ed oltre un quarto gestite da under 35. Una presenza che segnala una società nella quale il ruolo della donna è rispettato e apprezzato realmente. Confartigianato Donne Impresa della provincia di Ravenna rappresenta circa 900 aziende femminili