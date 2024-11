Quasi quattro persone su dieci risparmiano su altre spese per potersi curare

Ad entrare nel dettaglio di quel che significa garantire l’assistenza universale anche a chi non è cittadino italiano è Rossella Segurini, referente aziendale per l’assistenza agli stranieri dell’Ausl Romagna. "Grazie alla dichiarazione di indigenza si può accedere alle prestazioni sanitarie in regime di esenzione dal ticket – spiega la dottoressa –. Le macrocategorie di riferimento sono tre: i maggiorenni, i minorenni fra i sei e i diciott’anni, e i minorenni che hanno meno di sei anni". Per i primi, gli adulti, è possibile accedere a un’esenzione dal ticket che ha validità di sei mesi, mentre per chi ha fra sei e diciott’anni l’esenzione si estende a un anno. Per i bambini più piccoli è infine possibile accedere a un’esenzione fino a sei anni d’età. Per i minori stranieri non accompagnati – ma lo stesso vale anche per i minori comunitari non accompagnati, vige ovviamente l’esenzione. Fino a poco tempo fa, tuttavia, un ulteriore ostacolo era costituito dai tempi burocratici necessari per accedere al permesso di soggiorno: "Ora con la dichiarazione di richiesta di permesso di soggiorno è prevista l’assistenza del medico di medicina generale per sei mesi, affiancata da un’esenzione dal ticket per la durata di due mesi", conclude Segurini. L’assessore Agresti ricorda come il diritto alla salute sia minacciato anche per chi non ha alle spalle una migrazione: "Nell’ultimo anno il 37% italiani non ha affrontato altre spese, rispetto a quelle sanitarie, proprio per potersi curare". Non a caso, per gli italiani senza fissa dimora, è ora possibile accedere al medico di medicina generale, ma anche all’esenzione dal ticket sanitario, che ha validità di un anno ma è prorogabile.

