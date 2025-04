Quattordici milioni solo per Faenza. I cantieri post-alluvione accelerano

A Faenza prende forma una nuova fase della ricostruzione post-alluvione grazie all’ordinanza 13 ter firmata nel fine settimana dal commissario straordinario Fabrizio Curcio, sintesi dell’intesa con la Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento sblocca complessivamente 167 milioni di euro, di cui 108 aggiuntivi, destinati a 179 interventi nei territori colpiti, tra cui Faenza e gli altri comuni dell’Unione della Romagna Faentina. "Questa ordinanza – spiega il sindaco Massimo Isola – rappresenta un passo avanti decisivo per la ripresa e la messa in sicurezza del nostro territorio, duramente colpito dagli eventi alluvionali. In questi mesi, in attesa di questo importante provvedimento, l’Amministrazione ha continuato a lavorare ai progetti prioritari. Ora, con la sottoscrizione dell’ordinanza da parte del commissario Curcio, si compie un passo atteso e determinante".

Solo per Faenza si tratta di oltre 14 milioni di euro per opere strategiche. Tra queste, l’area di contenimento idraulico tra via Cimatti e via San Martino, nei pressi della confluenza tra i torrenti Marzeno e Lamone, potrà proseguire con maggiore celerità grazie a un’integrazione di 3 milioni di euro, che porta il finanziamento complessivo a 7 milioni. "Siamo contenti che le opere più importanti siano finanziate – commenta il vicesindaco Andrea Fabbri, con delega ai Lavori pubblici –. Auspichiamo che, oltre ai cantieri già portati avanti dal Comune e alla scuola dell’infanzia ‘Il Girasole’, ci sia un’accelerazione anche sulla progettazione del ponte delle Grazie". Proprio sul ponte, infrastruttura chiave per la mobilità e simbolo della ricostruzione, arriva un finanziamento di 8,2 milioni di euro per un intervento affidato a Sogesid, società di ingegneria delle Amministrazioni centrali. "L’ordinanza 13 bis della Struttura commissariale – ricorda Fabbri – accordava 900mila euro per la progettazione del ponte delle Grazie. A marzo 2023 abbiamo sottoscritto con Sogesid una convenzione per la progettazione di tre ponti. Ora l’ordinanza 13 ter individua le risorse per la realizzazione del ponte delle Grazie: vorremmo vedere la progettazione assegnata in tempi brevi". Quanto all’area di via Cimatti, Fabbri precisa: "Ai 2,8 milioni già finanziati con la 13 Bis si aggiungono ora altri 3 milioni. Ne mancano ancora 1,2, attualmente affidati tramite somme urgenze ma non ancora coperti da fondi specifici". Alla scuola dell’infanzia "Il Girasole", già destinataria di 2 milioni, se ne aggiungono altri 3 per un totale di 5 milioni, a supporto di uno dei poli educativi più colpiti dall’alluvione del maggio 2023.

Sono previsti inoltre 800 mila euro per l’adeguamento della rete fognaria urbana, danneggiata durante l’emergenza e oggi al centro di una strategia di prevenzione e resilienza. L’ordinanza 13 ter prevede risorse importanti anche per altri comuni del comprensorio: a Casola Valsenio arrivano oltre 6 milioni per la stabilizzazione di frane lungo via Settefonti, via Lama e via Capanne; a Riolo Terme circa 200 mila euro per interventi di difesa spondale lungo la strada provinciale 306; a Castel Bolognese un incremento di 2,2 milioni consentirà il completamento della ricostruzione della scuola dell’infanzia Camerini-Tassinari, della primaria Bassi e dell’asilo nido Arcobaleno. "Il provvedimento consente lo sblocco di risorse fondamentali, superando un articolato iter di raccolta fondi, reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione tra istituzioni – sottolinea il sindaco Isola –. Un ringraziamento particolare va al commissario Curcio, al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e alla sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini, che con competenza e determinazione hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato". Sabato scorso il sindaco di Faenza ha inoltre preso parte agli Stati Generali della Protezione Civile al Tavolo 5 – Territorio, insieme all’assessore Massimo Bosi e all’ex prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. Durante l’incontro, Isola ha raccontato l’esperienza della città, colpita da tre gravi alluvioni in pochi mesi, ponendo l’accento sulla necessità di rafforzare i rapporti tra istituzioni, Protezione Civile e volontariato e proponendo la creazione di una scuola permanente di formazione per operatori emergenziali, con l’obiettivo di strutturare competenze e prontezza d’intervento a livello locale.