Quattro aree allagabili a difesa di Faenza: "Lamone e Marzeno sono una priorità"

Il giorno 1 del cammino intrapreso da Faenza in direzione di un nuovo futuro scocca poco dopo le 21 del 25 giugno, quando la sottosegretaria alla presidenza dell’Emilia Romagna Manuela Rontini prende parola sul palco dell’Arena Borghesi per presentare alla città il progetto di messa in sicurezza messo a punto dalla Regione in collaborazione con l’Autorità di bacino del Po. Al suo fianco ci sono, fra gli altri, il presidente Michele de Pascale, il sindaco Massimo Isola, l’ingegnere idraulico Armando Brath. Qui Faenza, per prima in Emilia Romagna, entra in un nuovo capitolo della sua storia, quello di una crisi climatica con cui occorrerà convivere, al prezzo di cambiamenti epocali quali quelli che scorrono sulle mappe proiettate sullo schermo.

"Le opere che vedete prenderanno il via subito – promette Michele de Pascale –. Gli studi ci diranno se poi ne serviranno altre. Siamo qui e non nel bacino di uno degli altri ventuno fiumi esondati nel 2023 perché Lamone e Marzeno sono una priorità. Non potevamo aspettare oltre per far partire l’iter. Al governo abbiamo chiesto le modifiche legislative necessarie per fare sì che sia possibile fare ricorso sui prezzi degli indennizzi, ma non sulla realizzabilità dell’opera". Tocca a Monica Guida, responsabile del dipartimento regionale per la Difesa del suolo, entrare nel dettaglio delle mappe delle casse d’espansione che circonderanno Faenza: una grande area deputata ad ospitare le acque dei fiumi suddivisa in quattro porzioni: "Una da 25 ettari a fianco dell’Orto Bertoni, una da 27 alla confluenza fra Lamone e Marzeno, e una da 10 ettari dove sorge via don Giovanni Verità, cui si aggiunge quella da 19 ettari che sta realizzando il Comune in via Cimatti".

In un’Arena Borghesi stipata all’inverosimile si percepisce il momento in cui la platea trattiene più il respiro: succede quando via don Giovanni Verità cessa di essere un quartiere per diventare una cassa d’espansione. Sulle delocalizzazioni il muro è crollato: "Quella è un’area densamente urbanizzata – spiega Monica Guida – per la quale andranno calcolati i benefici ma anche i costi". Quali? "Se non si optasse per la delocalizzazione va tenuto presente che l’area, in occasione di un evento estremo, sarebbe comunque a rischio perché circondata quasi ovunque dalle acque".

I relatori evidenziano come non necessariamente le aree allagate nel 2023 e nel 2024 diventeranno allagabili: nel caso delle aree urbane vale il contrario, le casse sono finalizzate ad evitare proprio l’inondazione del Borgo Durbecco. Ma spesso le due cose coincidono: le casse d’espansione progettate sul Marzeno all’altezza dei Laghetti del Sole e sul Lamone attorno a via Molino del Rosso sono piuttosto qualcosa di simile a grandi bacini lunghi chilometri, che si sviluppano attorno al corso del fiume. E’ qui che le lancette del tempo corrono all’indietro, a un’epoca in cui i fiumi allagavano liberamente quella che per natura è una pianura alluvionale. Eventuali modifiche potranno ancora essere apportate – per i progetti, compreso quello dell’area allagabile all’altezza dell’A1 tra Faenza e Reda, si spalanca ora un mese per le osservazioni – ma pare di capire che le aree deputate all’acqua, anziché assottigliarsi, è più probabile che si dilatino. Le due metà della cassa d’espansione prevista in via Molino del Rosso, lungo il Lamone, potrebbero essere affiancate da una terza e da una quarta area rispettivamente a monte e a valle, fa notare Andrea Colombo, dell’Autorità di bacino del Po. Un ragionamento simile è alla base del coinvolgimento nel progetto dell’area oggi disabitata che sorge a nord dell’Orto Bertoni: "Negli attuali modelli risulta non allagabile – spiega Monica Guida – ma con margini limitatissimi". Insomma potrebbe diventare anch’essa un’area ad allagamento controllato, proprio per evitare scenari peggiori.