Quattro associazioni del territorio si uniscono nel Gruppo Disabilità Faenza

È nata ieri da quattro realtà faentine l’associazione di secondo livello ’Gruppo Disabilità Faenza Aps’. La costituzione è stata sancita martedì mattina nella sala del consiglio comunale, alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali, Davide Agresti.

Le associazioni che hanno dato vita alla nuova realtà – che non è una fusione, va rimarcato – sono Anffas Faenza, Anmic Ravenna, Autismo Faenza e Grd Faenza che rappresentano circa 250 famiglie del territorio. Nel consiglio direttivo di nove persone compaiono due membri per ogni associazione di provenienza, oltre al presidente eletto per il primo mandato, Maria Antonia Bedronici (Grd).

È molto probabile che la sede dell’associazione troverà posto nel Palazzo delle Esposizioni al termine dei lavori che lo trasformeranno – con grandi investimenti sostenuti dal Pnrr – in palazzo degli Eventi. Al momento la sede legale è presso il Comune (dislocata a palazzo Laderchi) ma è già specificato che potrà istituire uffici e sedi operative altrove. Con tutta probabilità sarà ospitata nel Palazzo delle Esposizioni, al termine dei lavori in corso come da progetto Pnrr.

"Si tratta di un’associazione di secondo livello – ha spiegato Agresti –. Perché nasce? Sono quattro associazioni che decidono di mettersi assieme ognuna con la sua identità perché si sono rese conto che è necessario per fare qualcosa di più, che per crescere ancora bisogna unirsi, per mettere in campo progettualità comuni che non sarebbero possibili da soli. L’Amministrazione comunale sarà a fianco di questo progetto".

La neo presidente Maria Antonia Bedronici ha spiegato che sarà rinnovato l’autofinanziamento con la lotteria ceramica di fine anno. Tanti gli obiettivi a lunga scadenza: innanzitutto l’insediamento nel Palazzo delle Esposizioni per farne la casa delle associazioni. "Fra gli altri punti sono la residenzialità per i figli delle famiglie, il ’dopo’ di noi. Poi c’è l’inclusione lavorativa e, infine il progetto del sollievo, soprattutto per chi ha situazioni gravi di assistenza domestica. Sono progetti che porteremo avanti assieme, ma ben vengano se ci sono altre associazioni che vogliono partecipare.

Il Gruppo Disabilità potrà, infatti, allargarsi ad altre associazioni che rappresentano famiglie del territorio d che si fanno carico di persone con disabilità intellettiva o disturbi del neuro sviluppo.