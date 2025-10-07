Quattro cantieri aperti per opere di protezione

Accelerata nelle opere a protezione delle emergenze idriche in città. Dopo gli interventi avviati nei giorni scorsi lungo il fiume Lamone, nella zona dell’Orto Bertoni e nell’area del Borgo attorno a via Cimatti, Faenza conta oggi ben quattro cantieri aperti. L’obiettivo è arrivare preparati alla stagione autunnale e invernale, per dare protezione idraulica al centro abitato. Ieri mattina, un sopralluogo congiunto del personale del Comune e della Protezione civile dell’Unione della Romagna Faentina nella zona di via Cimatti è stata l’occasione per verificato l’avanzamento dei lavori.

Nel cantiere tra via Cimatti e via Santa Lucia, la ditta incaricata ha iniziato l’abbattimento dei filari di pioppi, un’operazione che affianca l’ultimazione della realizzazione dell’area allagabile. Questo intervento è nato da quella che in passato era stata definita "disobbedienza istituzionale" da parte del Comune di Faenza, dopo mesi di stallo sulle opere di riduzione del rischio idraulico in città che lo portò a forzare la mano della burocrazia, per mettere in sicurezza probabilmente la parte più fragile di Faenza in caso di emergenza idraulica.

Oggi, quell’opera, rappresenta uno dei cardini della nuova sicurezza idraulica cittadina: un’area di quasi 20 ettari, capace di contenere fino a quasi mezzo milione di metri cubi d’acqua, destinata a entrare in funzione in caso di esondazione del torrente Marzeno alla confluenza con il Lamone, all’altezza del ponte Verde. L’opera proteggerà così il quartiere del Borgo e la zona residenziale di via Cimatti.

Mentre prosegue l’eliminazione degli impianti di frutteti nei terreni acquisiti dal Comune e destinati all’area allagabile, un’altra impresa sta realizzando la strada lungo il rilevato arginale, indispensabile per l’accesso dei mezzi pesanti durante le fasi operative e di manutenzione. All’altezza della rotatoria tra via Cimatti e via Silvio Pellico, la ditta incaricata da Hera è invece impegnata nella costruzione del manufatto idraulico dello scarico a fiume 27, opera che ottimizza il regolare il deflusso delle acque e di evitare sovraccarichi sulla rete fognaria urbana in caso di forti piogge.

Contemporaneamente, le ditte su incarico dell’Agenzia Regionale dio Protezione Civile continuano nell’Orto Bertoni con il consolidamento e la riprofilatura degli argini. Ieri, sempre la Regione ha dato il via ai lavori di protezione del tratto di argine destro del Lamone sottostante il ponte della tangenziale, nel quartiere Borgo. Successivamente, dove necessario, verranno rialzati anche gli argini: la sommità arginale destra sarà riportata in quota entro la fine di novembre, con l’obiettivo di riportare l’intera sezione di piena al livello di sicurezza indicato dai tecnici regionali.

Gli interventi in corso, per un valore di circa un milione di euro, rappresentano il primo lotto del piano di messa in sicurezza del sistema Lamone–Marzeno, inserito nel più ampio programma di ricostruzione post-alluvione coordinato dal Commissario straordinario e cofinanziato dalla Regione e dagli enti locali.