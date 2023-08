Quattro cantieri aperti per ricostruire l’argine

Sono quattro i cantieri aperti e con lavori imponenti in corso, lungo il Lamone nel tratto fra il ponte della ferrovia Adriatica, a Faenza, e il ponte della ferrovia Ravenna-Bologna, a Boncellino. Oltre venti chilometri di argini che nel maggio scorso il fiume in piena ha rotto in maniera disastrosa in due punti, all’altezza di Saldino, vicino a Reda (dove ci sono state anche molte esondazioni), e a Boncellino, cui va aggiunto il cedimento a rovescio dell’argine destro a Formellino dove l’acqua che aveva invaso i campi ha eroso la sponda e si è rifatta la strada per l’alveo del fiume. Sono cantieri organizzati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale della Regione avviati nell’immediatezza delle inondazioni di maggio e che dovranno chiudersi giocoforza entro l’autunno. L’impegno di spesa complessivo è di oltre quattordici milioni di euro. Al di là del ponte della ferrovia Bologna-Ancona, dove peraltro in destra il fiume usufruisce di un’ampia area di scolmata, sono appena iniziati lavori per rimodellare le sponde interne, meglio, l’alveo di magra e quello di piena, in sostanza si allarga il letto del fiume, completamente ripulito dalla vegetazione. Interventi analoghi, lo vedremo, sono in corso o già eseguiti negli altri cantieri più a valle: in sostanza è questo il tipo di lavoro che caratterizza la messa in sicurezza di questo lungo tratto di Lamone fra Faenza e Bagnacavallo. All’altezza del civico 11 di via San Giovanni di Formellino si incontra il secondo cantiere con lavori per un importo di un milione e 221 mila euro. Qui si rinforza la base dell’argine con massi enormi ed è in corso l’opera di rimodellamento degli alvei di magra e di piena e degli argini. Per dare un’idea, fra le due sponde del fiume in certi punti corrono ora anche più di cinquanta metri e, soprattutto, completamente liberi da ogni forma di vegetazione. Per permettere un agevole lavoro su entrambe le sponde è stato realizzato un by pass di terra canalizzando l’acqua del fiume in alcuni tubi di grosso diametro. Ed è importante evidenziare che poco più a valle, lungo via Reda all’altezza di via San Giovannino, ci sono altre due anse di espansione per il fiume, una in destra e l’altra in sinistra. Nei successivi quattro chilometri, verso l’autostrada, sugli argini c’è una folta e bassa vegetazione, pochi gli alberi e nessun punto critico. Avvicinandoci all’Automare il fiume corre a fianco di via Saldino, gli argini si riempiono di vegetazione, sulla sponda destra c’è un accenno di bosco fluviale, non v’è segno di ordinaria o straordinaria manutenzione, a parte lo sfalcio dell’erba.

Ma proprio sotto il ponte dell’A 14, l’argine del fiume è ancora smembrato, ai lati della strada mucchi di terra rendono evidenti i segni dello sfondamento, ma nessun lavoro è in corso. Una ferita dimenticata? Dalla chiesa di Saldino verso valle, dove si sono avute le rotte e le esondazioni (da cui l’inondazione delle campagne e di Reda), il corso del fiume viene completamente rimodellato su entrambe le sponde, alberi e vegetazione sono stati sradicati e ora evidenti sono i due livelli, quello dell’alveo a basso regime di acqua e quello superiore, ampliato, svasato e rinforzato con pietrisco, mentre alla radice sono state realizzate fondamenta con massi di varia grandezza. Il cantiere si estende per oltre mezzo chilometro e i lavori ancora in corso sono imponenti e comportano enormi movimenti di terra. A completamento dovrà essere rifatta anche la strada sull’argine, via Saldino, fino a via Palazzone. Dall’altra parte del fiume, all’altezza della chiesa di Saldino, l’argine sinistro, su cui corre via del Fiume, si allarga enormemente a formare un semicerchio di diverse centinaia di metri: è un’altra (la quarta) cassa di espansione, al cui centro peraltro è piantato un palo dell’Enel. Poco più a valle, di fronte a via Tombacce, il fiume il 16 maggio era esondato erodendo quasi mezzo argine, rifatto e rinforzato poche settimane dopo. A meno di due chilometri c’è il ponte della Castellina, qui e oltre la provinciale Brisighellese il fiume riprende il suo aspetto verdeggiante, vegetazione bassa, ma anche grandi pioppi. Un taglio selezionato degli alberi era avvenuto lo scorso inverno. L’ultimo grande cantiere è in via Boncellino, a monte e a valle del ponte ferroviario della linea Ravenna-Bologna. Qui la piena del 16 maggio ha mandato in frantumi l’argine di sinistra subito prima del ponte ferroviario, nello stesso punto in cui aveva ceduto quindici giorni prima. In questo tratto di alcune centinaia di metri, le sponde sono completamente rifatte e rinforzate con massi e con le stesse modalità operative già viste. E il Lamone più che un fiume sembra un grande canale che scorre su un alveo geometricamente perfetto. Il costo di questi lavori, ancora in corso, è di sette milioni. Carlo Raggi