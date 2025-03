Quattro giorni di festa con la Segavecchia

Si terrà dal 27 al 30 marzo la 574esima edizione della festa più antica di Cotignola, la Segavecchia. Promossa dalla Pro loco promette anche quest’anno di divertire grandi e piccini con un ricco programma di eventi che culmineranno con il rogo della Vecchia domenica 30 alle 17.30, dopo la lettura della sentenza che la condanna e il lancio della bambolina. La Segavecchia arriverà in piazza Vittorio Emanuele II il giovedì alle 10.30 accompagnata dai bambini della scuola elementare. Da qui partirà il programma. Tutte le sere e la domenica anche a pranzo sarà aperto lo stand gastronomico della Pro loco ‘La ca’ di met’. La piazza, giovedì sera alle 21, sarà animata dalla Metallurgica Viganò, mentre il venerdì sul palco arrivano i BasterdJazz. Sabato 29 si parte alle 10 alla biblioteca Varoli con le letture per i bambini dai 3 ai 6 anni ‘Vecie, streghe e fattucchiere’. Alle 16 alla chiesa del Pio Suffragio il Sorelle festival sbarca a Cotignola col talk ‘Dalla strega di Cotignola alle azdore romagnole. La Segavecchia e le figure femminili in Romagna, tra eretiche e contemporaneità’. Alle 18 a Palazzo Sforza si terrà l’inaugurazione della mostra ‘Cuoghi Corsello – Signorina’ a cura di Gioele Melandri. Il palco in piazza, alle 21, sarà tutto per i Flints.

Il giorno della Segavecchia, domenica, si apre alle 11 con il corteo storico verso la Collegiata Santo Stefano per la partecipazione alla messa. Alle 15.30 parte dalla piazza il Corso mascherato della Vecchia con gruppi mascherati a piedi accompagnati dalla Banda Folkloristica di Dozza e dagli sbandieratori della Contrada Ghetto di Lugo. La premiazione dei gruppi a piedi precede il rogo della Vecchia, che chiude la 574esima edizione della manifestazione.

Matteo Bondi