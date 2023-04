Quattro incidenti stradali nell’arco di poco più di 24 ore

Ben quattro incidenti stradali nell’arco di appena 24 ore. E tre con feriti trasportati al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena per traumi importanti. L’ultimo brutto incidente della serie in ordine di tempo risale a giovedì sera quando un 50enne in sella a un Suzuki ‘Burgman’ stava percorrendo via Sottofiume Boncellino con direzione di marcia dalla San Vitale a Boncellino. Giunto circa all’altezza del numero civico 3, l’incidente. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Romagna, l’uomo ha perso il controllo dello scooterone mentre affrontava una curva, terminando la sua corsa con un impatto contro un guardrail.

A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati, oltre a persone che risiedono nei pressi, alcuni automobilisti in transito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza assieme al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore.

Le condizioni del 50enne si sono rivelate fin da subito gravi. Motivo per cui, dopo aver ricevuto sul posto le prime cure, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale cesenate con un codice ’rosso’ che indica i casi di massima gravità.

A fare i rilievi di legge e a disporre la chiusura di un tratto della strada che dalla San Vitale conduce alla frazione bagnacavallese, è stato il personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna.

Circa sei ore prima, in questo caso alle porte di Lugo, una donna di 77 anni che in sella a una bicicletta stava percorrendo il tratto di via Quarantola compreso tra la rotonda all’altezza di via Sant’Andrea e il centro della città, era stata investita da un Peugeot ‘Expert’ condotto da un giovane che procedeva lungo la stessa direzione di marcia. Anche lei era stata trasportata all’ospedale cesenate, in quel caso con l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, atterrato al centro della rotonda.

Intorno alle 18 di mercoledì si era invece verificato un altro grave incidente in via Alberico da Barbiano, sempre alle porte di Lugo, all’altezza del cavalcaferrovia. L’incidente aveva coinvolto un motociclista 45enne residente nel rodigino. Dopo essersi scontrato con un furgone, il motociclista era caduto rovinosamente a terra, con la sua ‘Suzuki’ che era piombata sotto il guardarail situato sul lato opposto della carreggiata. Anche il 45enne era stato trasportato in elicottero al ‘Bufalini’, dove è ricoverato con prognosi riservata, anche se per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. E come se non bastasse, sempre mercoledì, più o meno alla stessa ora dell’incidente di via Alberico da Barbiano, si era registrato un altro incidente alle porte di Conselice, all’intersezione tra via Gagliazzona e via Correcchio.

Luigi Scardovi