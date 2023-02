Quattro miliardi per rinnovare il Mercato Coperto

I lavori di ammodernamento del Mercato Coperto (aperto nel giugno del 1922 in occasione della Fiera Campionaria) furono svolti dalle imprese del gruppo Conscoop, fra cui, per le opere edili, la Cma di Cervia, si protrassero per un anno e costarono 4 miliardi. La nuova struttura fu inaugurata il 24 marzo 1984. Il numero dei box rimase lo stesso di prima, vale a dire cinquantadue, ma vennero realizzati, all’ingresso da piazza Costa, servizi indipendenti comprensivi di un bar, una macelleria comunale e una tavola calda self service attrezzata anche per l’asporto dei cibi.

A cura di Carlo Raggi