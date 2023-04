Quattro milioni per la ‘cittadella della lettura’

È andata in porto l’operazione che l’Unione dei Comuni stava elaborando da alcuni anni: il ripristino della parte sud del complesso della Chiesa dei Servi ha avuto il sì dell’Emilia Romagna: il finanziamento regionale da tre milioni e 50mila euro – parte di un lotto che vedrà arrivare all’Unione un totale di otto milioni – "consentirà di ampliare le attività della biblioteca Manfrediana nei locali della ex sacrestia, che sorgono a sud rispetto alla chiesa affacciata su corso Saffi, e di trasformare l’attuale Sala Ragazzi in uno spazio-studio per gli universitari", spiegano il sindaco Massimo Isola e la consigliera regionale Manuela Rontini. La sala Ragazzi, "da qualche anno affacciata in via temporanea direttamente sulla strada, in una situazione piuttosto impropria, traslocherà nei locali del complesso della chiesa dei Servi visibili oltre la terrazza che si staglia sul chiostro settentrionale, da tempo inagibile". I fondi provengono dai piani di coesione dell’Unione europea per il settennato 2021-2027: il finanziamento da 3 milioni di euro – che l’Unione integrerà con un proprio investimento da 760mila euro – consentirà di compiere anche alcuni primi lotti di interventi nella struttura vera e propria della chiesa, "per la quale sono comunque pendenti una candidatura Pnrr e i fondi derivanti da un ricorso che il Comune intentò per la nota querelle dei derivati", precisa il sindaco. Il sogno di vedere prendere corpo una ‘cittadella della lettura’ con al centro la Manfrediana ha molti anni: benché solo in parte realizzato – per Case Manfredi, visti gli importi degli investimenti necessari, il Comune preferì optare per la cessione – il progetto era tornato in auge complice la richiesta, da tempo fortissima, di una nuova sala Ragazzi e di uno spazio per gli universitari aperto anche nelle ore serali. Si tratterà di un ambiente che godrà di una sua indipendenza rispetto alla biblioteca, "accessibile grazie a una tessera anche nelle fasce orarie successive all’orario di chiusura della Manfrediana".

I lavori dovrebbero prendere il via già nel 2023, e finire presumibilmente entro il 2027 (l’accavallarsi dei molti cantieri Pnrr di cui è disseminata l’Italia rende però non semplice fare previsioni). L’Unione dei comuni della Romagna faentina si è aggiudicata quei fondi non attraverso un bando, ma concordando gli investimenti direttamente con la Regione – come avviene normalmente per le città capoluogo di provincia – in virtù del suo status di territorio in cui vivono 100mila persone. Il tavolo di investimenti e in qualche modo di ‘dialogo permanente’ che l’Unione ha imbastito con la Regione non è una peculiarità faentina: anche l’Unione dei comuni della Bassa Romagna e quella emiliana delle Terre d’Argine godono dello stesso status. "Una Unione che è una città diffusa", sintetizzano Rontini e Isola. Il progetto di un ente che potesse negoziare a tu per tu con la Regione inizialmente sembrava vagamente utopistico: i suoi proponenti lo misero a punto nella convinzione che un territorio adagiato sulla via Emilia, ad appena mezzora di treno da Bologna, in futuro subirà i colpi del calo demografico in misura minore rispetto alle aree della pianura, necessitando quindi di uno strumento per agire sui tavoli regionali di fatto come una delle maggiori città.

Filippo Donati