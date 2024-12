Quattro musicisti palestinesi con la Young Musician Orchestra

Il tradizionale Concerto di Natale promosso da Emilia-Romagna Concerti assume quest’anno una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso.

L’appuntamento è per stasera, alle 20.30, nella chiesa di San Francesco a Cotignola con la Young Musicians European Orchestra diretta da Sancho Almendral (nella foto) con il violinista Ion Mihail. Tutti gli anni fino al 2022 il concerto di Natale, dopo l’anteprima di Cotignola e varie repliche in tutta la Romagna, veniva eseguito anche in Terra Santa, dal 2023 questo non è più possibile a causa della guerra e quindi quest’anno Emilia-Romagna Concerti e l’orchestra hanno deciso di recuperare i rapporti con i loro musicisti palestinesi invitandone quattro che prenderanno parte ai concerti.

In programma l’esecuzione di musiche di Vitali, Paganini e Britten. Sancho Almendral collabora fin dalla sua origine con la Young Musicians European Orchestra, inizialmente come violoncellista e oggi anche come direttore d’orchestra.

Ion Mihail grandissimo musicista legato alla Young Musicians European Orchestra, si è esibito recentemente in veste di solista nel nostro territori. Musicista fantasioso e riconosciuto come violinista di spicco della sua generazione, ha il privilegio di suonare con uno dei pochissimi violini Stradivari esistenti al mondo, risalente addirittura al 1730.

L’ingresso è ad offerta libera e sarà destinato alla chiesa di San Francesco.