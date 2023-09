Quattro nuove assunzioni nell’Unione

Sono online tre nuovi bandi per quattro posti di lavoro nella pubblica amministrazione. I concorsi sono banditi dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sono validi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro profili professionali: un istruttore tecnico che sarà destinato al Servizio Informatica dell’Unione, due istruttori tecnici rispettivamente per l’Area Territorio e ambiente e il Settore Progetti strategici, sviluppo economico e promozione territoriale dell’Unione, e un esperto tecnico per l’Area Territorio e ambiente del Comune di Bagnara di Romagna.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio Personale ai numeri 0545.38327 e 0545.38328.