Quattro opere per altrettante rotonde in città. Il Comune lancia il concorso aperto agli artisti

Ha preso corpo il concorso che porterà quattro nuove opere d’arte al centro di altrettante rotonde poste nei vari punti d’accesso dell’area urbana di Faenza: per ciascuna delle quattro rotatorie sono già stati scelti i temi specifici riferiti ad alcuni elementi identitari della città. All’interno della rotonda all’ingresso dell’autostrada troverà un spazio un’opera dedicata a Faenza come Città della Ceramica, in equilibrio anche con il bosco urbano in via di realizzazione, mentre la rotatoria all’intersezione fra via San Silvestro e via Felisio ospiterà un manufatto artistico ispirato alla Motor Valley faentina. Al centro della rotonda fra il cavalcavia, via Granarolo e via San Silvestro sorgerà un’opera che richiami il Palio del Niballo, mentre sulla rotatoria tra via Firenze e via Canal Grande sarà installata una scultura ispirata alla 100 chilometri del Passatore.

È senz’altro questo l’angolo urbano che più è stato oggetto di attenzioni negli scorsi mesi: alla vigilia dell’8 marzo scorso un anonimo collettivo femminista imbrattò il volto della precedente statua dedicata al brigante ottocentesco Stefano Pelloni (nella foto) con vernice scura, affiggendo uno striscione in cui veniva ricordato il delitto compiuto dalla sua banda sulla giovane Geltrude Artusi, vittima nel 1851 di uno stupro di gruppo che ne compromise per sempre la salute mentale. Già allora il Comune aveva fatto capire che la mutata sensibilità circa la figura del Passatore avrebbe indotto a una riflessione. "Abbiamo scelto per quel frammento di città un tema che richiami la 100 chilometri quale connessione ideale con Firenze – spiega la Giunta – in modo da rievocare lo storico legame fra le due città a partire dalle epoche dei Manfredi e dei Medici".

Il concorso, al via dopodomani, è aperto a singoli artisti ma anche a collettivi: le bozze delle opere – ogni artista potrà presentarne anche per tutti e quattro i progetti – vanno presentate entro il 30 aprile: per ciascuno dei quattro ambiti urbani saranno scelte due opere. Ciascuno dei primi quattro classificati si aggiudicherà duemila euro, che scendono a mille per i quattro secondi. Fra i criteri dirimenti, oltre alla qualità estetica, figurano anche la sostenibilità ambientale e la realizzabilità: un’opera seconda classificata potrebbe spuntarla rispetto a una arrivata prima. Una volta acquisite le otto bozze comincerà infatti la seconda fase del programma, che consiste nell’individuare, fra le realtà private coinvolte – ad esempio il mondo della Motor Valley o quello della ceramica – le risorse finanziare per dare vita alle singole opere. Le quattro che non troveranno posto oggi nelle rotonde rimarranno comunque di proprietà intellettuale del Comune, che potrà in futuro scegliere di realizzarle per mostre o altri eventi analoghi.

f.d.