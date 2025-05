Quattro passi e una cavalcata per sostenere Solidarietà Attiva

Domenica si terrà la sesta edizione di ‘Camminiamo attivi & fattivi’, evento organizzato dal Lions club Ravenna Romagna Padusa per raccogliere fondi per l’associazione Solidarietà Attiva odv. Al Villaggio Lakota (via Bacinetta ad Ammonite) avrà luogo l’evento che unisce attività naturalistica (camminata in campagna), equestre (avvicinamento del cavallo con messa in sella) e ludica per bambini. Solidarietà Attiva odv è un’associazione di volontariato, costituita da genitori di ragazzi disabili, nata a Ravenna nel 1997, con obiettivi principali la promozione e organizzazione di attività abilitative e del tempo libero per favorire il maggior potenziamento possibile delle competenze e abilità. Attraverso il maggior sviluppo possibile delle autonomie (personali, domestiche e sociali) ci si propone di valorizzare l’identità e l’indipendenza implementando l’integrazione nel tessuto sociale.