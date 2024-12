Quattro passi per Savio. Canti di Natale e sorprese per i piccoli

A Savio arriva ‘CamminiAmo’, la camminata ludico-motoria in occasione del Natale. Un momento da trascorre insieme camminando per le vie di Savio e una sosta di ristoro offerta da Incanto Glamping Village. E poi canti di Natale e tante sorprese per i più piccoli. Il ricavato sarà devoluto al comitato genitori della scuola elementare ‘Burioli’ e all’associazione Genitori scuola dell’infanzia ‘Montessori’ di Savio per progetti e uscite didattiche.

Il ritrovo è alle 14 nella pinetina dell’asilo a Savio di Cervia e la quota di iscrizione per gli adulti è di 5 euro, mentre è gratuita per i bambini fino ai 12 anni. Cappellino di Babbo Natale in omaggio per tutti. L’unica regola è che tutti siano vestiti a tema natalizio.