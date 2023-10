Quattro ristoranti sbarca in città. Attesa per i nomi

C’è grande fermento in città per l’arrivo della troupe di ‘Quattro ristoranti’, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese. Lo show, che vede quattro ristoratori dello stesso territorio sfidarsi tra di loro giudicandosi a vicenda, dedicherà una intera puntata al centro storico di Ravenna. In città si susseguono frenetiche le voci su chi siano i quattro locali partecipanti, ma per ora non ci sono conferme ufficiali: le bocche sono cucite in attesa che terminino le riprese, programmate in questi giorni, e che vengano definiti i dettagli della messa in onda.

I nomi che circolano del resto sono ben più di quattro, e già qualcuno ha smentito la propria presenza tra i ristoranti che compariranno nel programma. C’è da scommettere che la sfida tra i locali riguarderà le specialità romagnole, tra cui il cappelletto. Il programma di genere culinario va in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno. Dal 2016, come molte produzioni Sky, viene replicato in chiaro prima su Cielo e successivamente su TV8. Ognuno dei ristoratori, a turno, ospita per un pasto nel proprio locale Borghese e gli altri tre colleghi. Dopo ogni pasto, i ristoratori assegnano un voto. I punteggi finali vengono svelati solo dopo la proclamazione del vincitore, che ottiene un riconoscimento in denaro da investire nella propria attività.