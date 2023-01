Quattro russiane sul set de ‘I delitti del BarLume’

Nella serie ‘I delitti del BarLume 10’ c’è anche un po’ di Russi. Tra le comparse infatti hanno partecipato alle riprese quattro donne di Russi che si possono riconoscere negli ultimi tre episodi della serie, girata la scorsa estate a Marciana Marina, all’isola d’Elba, e in onda in questi giorni su Sky Cinema e Now.

Si chiamano Barbara, Daniela, Ivana e Milena e abitano a Russi. "Questa estate per far qualcosa di diverso – raccontano – ci siamo iscritte come comparse per i tre nuovi episodi che stavano per girare nella cittadina immaginaria di Pineta, nella realtà Marciana Marina". Il primo è già andato in onda lunedì scorso, gli altri due, a seguire, domani e il lunedì successivo. Le ragazze russiane sul set ne hanno approfittato per scattarsi una foto con Corrado Guzzanti, che nella sere interpreta l’assicuratore di origini venete Paolo Pasquali e tre attori che interpretano i ‘bimbi’: Marcello Marziali, Atos Davini e Massimo Paganelli.