Quattro scrittrici al centro sociale di Pisignano

Il centro sociale di Pisignano-Cannuzzo ospita mercoledì alle ore 20:30, presso la sua sede in via Zavattina, 6d, il quarto appuntamento di ’Serate con l’autore’. Interverranno, per presentare i loro libri, Raffaella Soprani - Alice Fiuzzi: “La gattina e il capellino di paglia“; Sahra Rossi: “Il Matto, Una fiaba per l’Anima“; Simona Picchetti: “Il volo della rondine inizia precipitando“. Grazie alla collaborazione con l’associazione Menocchio di Cervia, sarà consegnata una litografia, acquerello ritoccato a mano di Luciano Medri – titolo: “gabbiani in salina”.