Quattro telecamere ad Anestesia e rianimazione per simulare interventi sui pazienti

Donato un sistema di 4 telecamere wireless per la simulazione medica avanzata al reparto di Anestesia e rianimazione di Ravenna. Un laboratorio mobile di simulazione medica avanzata per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e infermieristico. È questo l’innovativo progetto che si sta realizzando presso l’Unità operativa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, grazie alla generosità della famiglia Malpassi che ha deciso di donare al reparto un sistema di telecamere wireless motorizzate a circuito chiuso, in memoria della signora Anna Gelosi, madre e nonna dei donatori.

L’idea innovativa dell’equipe di anestesisti-rianimatori di Ravenna, guidata dalla dr.ssa Marina Terzitta, è di sostituire la “sterile” aula in cui solitamente si tengono i corsi di formazione e portare il laboratorio direttamente all’interno dei reparti e delle sale dove quotidianamente medici e infermieri sono impegnati nella gestione dei pazienti.