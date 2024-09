Quattromila persone alla Sagra delle Sfogline

"Nell’arco delle sette serate abbiamo complessivamente registrato oltre 4mila presenze, per un totale di oltre 3mila portate di tagliatelle. Un’affluenza senza dubbio elevata, anche in considerazione della concomitanza con altre feste nel territorio".

È visibilmente soddisfatto Antonio Falzoni, presidente della Pro Loco di Massa Lombarda, nel tracciare un bilancio della 37^ edizione della Sagra delle Sfogline, svoltasi dal 29 agosto al 4 settembre nell’area feste situata in via Rabin a Massa Lombarda. Ad organizzarla è stata l’intraprendente associazione che, oltre al gettonatissimo evento conclusosi mercoledì scorso, ogni anno è impegnata in diverse altre altre iniziative a favore della comunità e del territorio in cui opera. Come sempre, a riscuotere i maggiori consensi è stata la gara tra le ‘sfogline’ - disputatasi sabato scorso e condotta da Mauro Marani con l’accompagnamento musicale di Helenia -,vedendo una sessantina di partecipanti sfidarsi a ‘colpi di matterello’.

"Per i giudici – osserva Falzoni – il verdetto si è rilevato non affatto semplice, visto che a parità di uova e di farina, la differenza tra le varie sfoglie in termini di tempo impiegato nel realizzarla, consistenza, rotondità e diametro, è risultata davvero minima". Ad aggiudicarsi la gara valevole per la categoria ‘amatori’ è stata Emanuela Lucatini di Albeto di Marradi, davanti a Ronny Montefiori di Dozza e a Leonarda Casadio di Mordano. Tutto al maschile invece il podio nella categoria ‘professionisti’ (40 partecipanti suddivisi in due turni), con la vittoria che stata appannaggio di Gilberto Rabiti di Tredozio, davanti a Paolo Pierini di Coriano di Rimini e ad Eddy Vasselli di San Lazzaro di Savena. Tra le novità legate alla gara ricordiamo la collaborazione con l’Avis nazionale, che ha messo in palio dei premi ai primi classificati. Nel corso delle sette serate, oltre alla gastronomia, alla musica e a un mercatino, non sono mancati alcuni appuntamenti ‘speciali’ che hanno visto, in serate diverse, la presenza della ‘Confraternita della Tagliatella’. "Colgo l’occasione per ringraziare le oltre 4mila persone che hanno partecipato alla Sagra, e in particolare i circa novanta volontari per l’impegno e la passione che anche quest’anno hanno messo in campo. Ancora una volta la loro opera si è rivelata fondamentale".

Luigi Scardovi