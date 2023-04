Quel legame fra la nostra terra e Dante Alighieri

Un vocabolo tipicamente di derivazione romagnola mi ha portato a una possibile relazione della nostra terra con Dante. La piccola catena: "Svagliare" e il verso 114 del canto finale del Paradiso, che dice "Mutandom’io a me si travagliava". Dante è in presenza della Santissima Trinità. La tradizionale e diffusissima edizione del Sapegno spiega il "travagliava" deducendolo da un imprecisato italiano antico, quando era in uso anche "travagliatore" per prestigiatore. Il significato sarebbe "alterarsi, trasformarsi".

La Trinità cambiava, e Dante si sforzava di poter comprendere. Pompeo Venturi, commentatore settecentesco della Commedia, sembra più audace, forse anche più conforme al momento poetico, proponendo un rapporto del verbo "travagliare" (al quale sempre riferisce il senso che farà suo anche il Sapegno) con "svagliare", spiegando, lui nato a Siena, il senso di questo verbo in Romagna, riferito a un fiume che tracima. Spiegando ulteriormente questo verbo (in alcuni momenti forse allargandosi) il Venturi conclude poi: "Una sola parvenza si cangiava a lui, mentre egli stesso mutava". Non "si sforzava". Non so se questo antico commento sia oggi accettato, nella parte relativa al rapporto di "travagliare" con "svagliare", ma è bellissimo.

Matteo F. Camerani