"Quel piazzale è abusivo Il Comune può demolirlo"

Poco più di un campo da calcio. O, se preferite altro sport, più di 16 campi da basket. Per la precisione, 6.938 metri quadri. Un piazzale di considerevoli dimensioni insomma: abusivo però. Così ha definitivamente stabilito il consiglio di Stato dando ragione al Comune che ne aveva chiesto la demolizione già a partire dal marzo 2010. L’area in questione si trova su via Chiavica Romea, alle porte della città, ed era stata realizzata con materiale stabilizzato per creare un "luogo di sosta per autoveicoli da trasporto merci". Il problema, hanno rilevato i giudici capitolini nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, è legato al piano regolare: quello era terreno agricolo, e dunque l’opera era stata realizzata "in assenza di permesso a costruire". A conclusioni simili, erano già giunti i colleghi del Tar bolognese con sentenza pubblicata nell’agosto 2018. L’allora proprietà, la Halley srl poi in liquidazione, era stata condannata anche a pagare 6.000 euro di spese di lite.

La stessa, e con l’intervento della Np Immobiliare srl – società nel frattempo divenuta proprietaria di tutto il complesso, area parcheggio inclusa –, aveva quindi chiesto che la sentenza del Tar venisse annullata per una serie di motivi: l’errata applicazione dei principi circa le responsabilità in tema di abusi edilizi; il mancato vaglio di dubbi sollevati già in primo grado circa le giuste norme; e l’applicazione di una legge che non era in vigore al momento della costruzione del piazzale (forse il 2001). In particolare la Halley aveva puntato il dito contro “l’enorme ritardo” trascorso dalla realizzazione dell’opera all’ordine di demolizione: come dire che il Comune era già da tempo a conoscenza sia dell’attività di autotrasporto della società che dell’uso del piazzale come area di sosta. Di più: aveva rilasciato vari permessi: per il passaggio dei veicoli, per la recinzione, per una cancellata, per un impianto di rifornimento carburante e per la destinazione a uffici dei fabbricati vicini. Nonostante ciò, palazzo Merlato non aveva ritenuto che la realizzazione del piazzale fosse coerente con le norme urbanistiche. Insomma, per la srl, "una condotta assai contraddittoria". E poi, senza sapere esattamente in quale periodo era stato commesso il lamentato abuso, "non era possibile indicare la norma urbanistica da applicare". Tanto più che la società aveva presentato pure apposita dia - denuncia inizio attività edilizia – per sanare eventuali irregolarità. La corte romana – presieduta dal giudice Marco Lipari – ha però precisato che "il tempo non può legittimare in via di fatto" quella che è stata inquadrata come "situazione di illecito permanente". Del resto "l’abuso edilizio ha la caratteristica di protrarsi e di conservare nel tempo la sua natura". E così, salvo caso eccezionali, "l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso" è sempre valido. Insomma, il Comune "ha il dovere di adottare l’ingiunzione alla demolizione": e non è nemmeno necessaria “la comunicazione di avvio del procedimento". In quanto alle altre opere autorizzate dall’amministrazione locale, non c’era stata nessuna contraddizione: avevano "una loro specifica e distinta funzione". A conti fatti, "l’appello deve essere respinto" con spese di lite di 3.000 euro a carico della sola Halley.

Andrea Colombari