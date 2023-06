Quella molotov "un ordigno micidiale": il giudice convalida Il 43enne arrestato sabato dai carabinieri in via Zalamella resta in carcere per pericolo di reiterazione

L’arresto dei carabinieri del Radiomobile è stato convalidato. Inoltre l’uomo, per pericolo di reiterazione del reato, dovrà per ora rimanere in custodia cautelare in carcere sebbene incensurato.

E’ quanto il gip Andrea Galanti, su richiesta del pm Marilù Gattelli, ha deciso ieri per Erjon Qirko, il 43enne di origine albanese residente a Ravenna ma di fatto domiciliato a Comacchio bloccato sabato mattina dopo avere lanciato una molotov all’interno di una Peugeot 207 in sosta tra via Zalamella e via Battuzzi risultata di proprietà di una donna. Tutto è accaduto verso le 8.45 sotto agli occhi dei militari fermi a pochi passi a un semaforo. Il 43enne, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, è stato bloccato dopo un tentativo di fuggire divincolandosi. E così deve rispondere anche di resistenza oltre che di fabbricazione di una bottiglia incendiaria, di detenzione di tale ordigno sulla pubblica via e di incendio: la vettura è andata completamente distrutta e solo il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme potessero propagarsi al vicino condominio.

Al loro intervento, i carabinieri hanno notato che i quattro finestrini dell’auto erano già stati sfondati. In quanto "all’ordigno micidiale", per il gip tutto al momento lascia pensare che sia stato confezionato dal 43enne.