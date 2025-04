Quell’anarchico di Carnoli. Una vita tra politica e arte

’Saturno figlio di anarchia’, in programma stasera alle 21 alla Casa del Teatro di Faenza, è uno spettacolo dedicato al ricordo di un intellettuale ravennate, Nino Saturno Carnoli, che ha speso la sua vita tra politica, arte, ricerca storica e insegnamento (la proposta è del Teatro delle Albe/Ravenna Teatro). Carnoli era una figura poliedrica, una voce critica che si è mai stancata di gettare semi di riflessione indagando le perplessità di un presente sempre vissuto appieno. La pièce è scritta da Cesare Albertano e Luigi Dadina, quest’ultimo in scena insieme al musicista Paolo Baldini e alle illustrazioni di Davide Reviati. Pur andando in scena alla Casa del Teatro, lo spettacolo fa parte della rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri per il Teatro Masini.

"Quando tutto finirà sarebbe meglio non tornare come prima. Quando tutto finirà sarebbe meglio garantire la difesa della salute delle comunità e del pianeta e ridare peso al sapere. Riorganizzare in modo civile la divisione dei compiti e dei ruoli. È tempo di una qualità diffusa e facilmente eccelsa". Queste parole sono tratte dall’ultima email che Saturno “Nino” Carnoli, dodici giorni prima di morire, ha inviato ai suoi amici più cari. Una vocazione e un’attitudine testarda a rimanere pensante fin sulla soglia. Era il marzo del 2020, prima ondata di Covid, l’Italia resta a casa, gli spostamenti fuori dalle mura della propria abitazione sono permessi solo in casi rarissimi.

Una vita furiosamente cittadina, quella di Carnoli, che non ha perso mai i legami con il mondo, dalla Parigi del maggio del ’68 a Pompei dove si fece promotore e interprete della riproduzione di un antico mosaico. Una vita spesa tra politica, arte, artigianato, ricerca storica, insegnamento, editoria, grafica. Una vita anarchica. Vitale fino alla fine, sempre che ci sia una fine. A Ravenna è stato etichettato per lo più come provocatore. Nulla di più falso e banale.

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under 29). Prevendite: dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro. Biglietti online: Vivaticket. Stasera la biglietteria aprirà alle ore 20. Info: 0546/21306 e www.accademiaperduta.it