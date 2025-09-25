"Quelle del sindaco sono vecchie promesse"

Annalisa Pittalis, consigliera di Fratelli d’Italia Cervia, commenta le dichiarazioni del Sindaco Mattia Missiroli sulle imminenti scelte rivolte a trattenimenti musicali in spiaggia e sulle scelte, anche drastiche, che potrebbero servire per arginare il fenomeno della ‘malamovida’.

Consigliera, cosa ne pensa all’annuncio del sindaco ‘no’ alle discoteche in spiaggia a Milano Marittima? "Penso che questa sia una affermazione già portata avanti come promessa solenne in campagna elettorale. Su questo aspetto entrambi gli schieramenti erano e sono d’accordo. Nella stagione passata, l’amministrazione però non ha tenuto fede alla promessa fatta già in campagna elettorale. Le ordinanze sono partite tardi e, comunque, hanno consentito di tutto e di più. Dei locali si erano già organizzati per fornire quel tipo di intrattenimento: volumi alti, palchi, fumogeni e tutto ciò che fa discoteca".

Qual è la posizione di Fratelli d’Italia sulla ‘malamovida’? "La nostra posizione è che, innanzitutto, dobbiamo capire quale tipo di turismo vogliamo incoraggiare nella località. Se vogliamo dare modo a certi locali di vendere alcol a fiumi e con volumi alti ci troveremo con tanti ragazzi che vogliono divertirsi in questo modo. Questo produce una serie di problematiche sul territorio. Nessuno dice che non si possa fare musica o intrattenimento, ma l’importante è il rispetto per la città – turisti e residenti compresi. È fondamentale vietare palchi e volumi che riproducano la discoteca, incompatibili con la quiete pubblica. Non sono i vocalist il problema, ma i volumi delle musiche. Già i limiti acustici nelle ordinanze permettono picchi troppo alti. E poi anche le ordinanze in essere sono state rispettate solo da alcuni locali e non da altri. C’è poi anche il nodo dei controlli che sono mancati, certo".

Lavorerete in sinergia con l’amministrazione per risolvere le problematiche che nell’estate appena passata hanno colpito, soprattutto, la località di Milano Marittima? "Noi siamo sempre disponibili a collaborare, però è inutile fare proclami e poi fare finta che non ci sono certe situazioni che contribuiscono a portare la città verso una deriva che vorremmo evitare. Dobbiamo avere le idee chiare su che tipo di clientela attirare. Qui non si tratta di eliminare la musica, ma ciò che è permesso deve essere consono alla località. Quando vengono emesse le ordinanze deve esserci un sistema di controllo puntale ed efficace, e questo va organizzato".

Qual è il vostro prossimo passo? "Ci confronteremo e collaboreremo nel progetto. Monitoreremo e cercheremo - nel nostro possibile e con quello che ci permetterà di fare l’amministrazione - di apportare il nostro contributo in questo percorso per rinnovare l’immagine della nostra località, di Milano Marittima in particolare. Dobbiamo riscattarci puntando alla qualità".

Ilaria Bedeschi