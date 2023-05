Quelle lunghe attese al passaggio a livello

Quanto ancora dovremo aspettare per l’eliminazione di pericolosi e anacronistici passaggi a livello? Stamattina (ieri, ndr) ho aspettato quasi dieci minuti in via Canalazzo per l’arrivo di un lentissimo treno merci.

Nulla contro i treni, mezzi stupendi, utilissimi e più sostenibili delle auto. Ma mi sembra che un tempo le attese fossero, fra l’altro inferiori. Spero che anche gli ultimi passaggi a livello rimasti, in ogni modo, siano eliminati con sottopassi

Lettera firmata

Purtroppo non smette di piovere ne avremo un altra settimana ed i nostri vecchi dicevano: l’an de sot i megne tot, l’an de bagne in murè una mitè e quest’anno di bagnato ne abbiamo proprio tanto e così il nostro bel paese di Bagnacavallo è rimasto senza treni e bisogna ingegnarsi per andar al lavoro, poi ci sono le attività che hanno alzato bandiera bianca, il vecchio Barcellona – Casa della Birra si trasferisce a Ravenna e così altre piccole imprese che non sanno come e se andare avanti. Ai due morti indicati dall’alluvione se ne deve forse aggiungere un altro che per disperazione non ha voluto andare avanti con il suo lavoro, dopo le gelate, le grandinate magari si son fatte delle altre spese e arriva il fiume sul tuo lavoro e allora dici basta.

Franco Randi