Quelle moto che bloccano il marciapiede

Una strada importante che attraversa un paese, come ad esempio la Provinciale 306 a Casola Valsenio, porta qualche vantaggio e molti svantaggi. Il traffico di passaggio, soprattutto d’estate, incrementa la clientela di bar e gelaterie, ma, allo stesso tempo, provoca rumore e pericolo con moto e auto che sfrecciano a grande velocità, mentre i ciclisti sportivi urlano da lontano in modo irrispettoso di spicciarsi a chi sta attraversando sulle strisce pedonali.

Il sabato e la domenica compaiono i motociclisti che parcheggiano mezzi di grosse dimensioni sul marciapiede, creando disagio e pericolo ai pedoni, soprattutto alle mamme con carrozzine e agli anziani con deambulatore costretti a invadere la carreggiata È un fenomeno diffuso, come confermano gli esercenti dei locali pubblici, malgrado il codice della strada lo proibisca in quanto il marciapiede è ad uso esclusivo uso dei pedoni e non fa parte della carreggiata. Un’infrazione che può costare fino a 168 euro di multa per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, a meno che la sosta o la fermata siano previste da una segnalazione verticale e la delimitazione degli appositi stalli. Invece anche là dove sul lato opposto della carreggiata sono previsti tali stalli è più comodo e soddisfacente parcheggiare la moto sul marciapiede, soprattutto davanti un bar per soste che si prolungano attorno ad un tavolino ben oltre il tempo di bere un caffè. Accarezzando con lo sguardo l’amata motocicletta e con un’espressione di sufficienza rivolta a chi commenta negativamente l’incivile ingombro del marciapiede.

