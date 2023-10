Quelli che hanno un mulino in testa

Il detto romagnolo "I n’è tót biénch i sumër ch’i va a e’ mulén" (Non sono tutti bianchi i somari che vanno al mulino) allude, in senso figurato, a quei pochi individui che non si lasciano condizionare dalle situazioni o che, pur potendo arraffare qualcosa, non lo fanno. C’è chi va al mulino e chi non ci può andare, come afferma un altro detto: "Chi ch’à de’ grân, e’ va a e’ mulén e chi ch’n’à e’ sta a ca a gvardê chi ch’a i va" (Quelli che hanno del grano vanno al mulino e quelli che non ne hanno restano a casa a guardare quelli che ci vanno). E a questi ultimi si affastellano in testa pensieri invidiosi, di rabbia e autocommiserazioni, tanto che, per restare in tema, "J à un mulén int la tësta" (Hanno un mulino che gli frulla in testa).