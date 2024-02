"Quello che c’è ora è troppo basso. Nuovo ponte ferroviario a Voltana"

Una petizione per chiedere un nuovo ponte ferroviario. A lanciarla, dopo la riunione congiunta svoltasi nella serata di martedì, sono la circoscrizione di Voltana, Chiesanuova e Ciribella e quella di Giovecca, Frascata e Passogatto. Indirizzata al sindaco di Lugo Davide Ranalli, al presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni e al presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale, la petizione ‘Santerno libero: per un nuovo ponte ferroviario più alto, a campata unica e di adeguata capacità di portata’ chiede agli amministratori di supportare nei confronti di Rfi e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture la richiesta di procedere alla sostituzione del ponte ferroviario sul fiume Santerno nella zona di Voltana con una nuova struttura più consona alle esigenze emergenti. "Il ponte che c’è ora è basso – spiega la presidente della circoscrizione di Voltana, Chiesanuova e Ciribella, Valeria Monti – ed è caratterizzato dalla presenza di due piloni inseriti dentro l’alveo del fiume. Quando si verificano delle piene, il ponte svolge una funzione di diga con tutto quello che, fra rami e sterpaglie, viene giù dalla collina. La nostra richiesta va nella direzione di quanto già chiesto anche da Sant’Agata sul Santerno e da Bagnacavallo per la zona di Boncellino che si trovano nella nostra stessa situazione. In più sulla linea ferroviaria Ravenna-Ferrara che passa sul ponte transitano ogni notte treni pieni di rotoli di acciaio provenienti dal porto. Si tratta di carichi pesanti che il ponte non è più in grado, per la portata che ha, di sopportare. La nostra preoccupazione è legata anche a questo aspetto".

La petizione lanciata dai presidenti delle due circoscrizioni, Valeria Monti e Daniele Marri, per Giovecca, Frascata e Passogatto, avrà tempo un mese per raccogliere le firme dei sostenitori. "Riteniamo che la costruzione di un nuovo ponte ferroviario sul fiume Santerno, più alto e a campata unica sia la soluzione più idonea – si legge nel documento – per prevenire futuri disastri e proteggere le nostre comunità". "Vista la presenza di tre situazioni analoghe nell’ambito del territorio dell’Unione – aggiunge Monti – confidiamo che si possa avere più forza per ottenere la giusta attenzione da parte di Rfi". Intanto è stata anticipata da parte dell’amministrazione la fase di progettazione della vasca di laminazione prevista nella zona di via dei Filippi a Voltana. "Nel bilancio triennale del comune era prevista per il 2025 – sottolinea Monti –. Da tempo però chiedevamo che l’intervento venisse anticipato. Non sappiamo se sarà realizzata con risorse statali come inizialmente previsto o direttamente dal consorzio di bonifica. Certo è che quella parte del paese ogni volta che piove si trasforma in una specie di fiume. Quindi indipendentemente da dove arriveranno le risorse, l’importante è che l’opera venga eseguita".

Monia Savioli