Querelle Stella-Boldrini. Lo scrittore conferma le accuse

Ha mandato un messaggio al suo legale per riferire di trovarsi a Cuba impossibilitato a partecipare all’udienza perché indisposto. E ha allegato copia del certificato. Un’assenza ingiustificata, per la procura, in grado per un attimo di portare la querelle Boldrini-Stella sull’orlo di una remissione tacita della querela: è quanto aveva chiesto ieri mattina il vpo Adolfo Fabiani anche alla luce del fatto che Boldrini non fosse intervenuto nemmeno alla prima udienza di ottobre. E che fosse consapevole da mesi della data di questa udienza.

Il giudice Roberta Bailetti ha invece rilevato che Boldrini, con la sua richiesta, ha comunque manifestato la volontà di partecipare al processo; si è però riservata la possibilità di infliggergli un’ammenda per la sua assenza. E così ieri mattina l’udienza è proseguita con l’audizione dell’imputato, ovvero lo scrittore Gianfranco Stella.

Questa volta le notorie vicende di Codevigo fanno da sfondo a un processo per diffamazione che il figlio di Bulow, Carlo Bodrini, parte civile con l’avvocato Andrea Maestri (ieri sostituito dal collega Gerardo Grippo in quanto in viaggio per il varco di Rafah, tra egitto e Gaza): la richiesta di risarcimento è di 25 mila euro. In particolare il 12 dicembre 2021, sul proprio profilo Stella avrebbe scritto che "le responsabilità del boia di Codevigo erano conclamate". Uguale a decreto penale di condanna da 300 euro: che però lo scrittore, tutelato dall’avvocato Luca Tadolini, ha impugnato. "Tutto conseguenza di intervento dello storico torinese Barbero - ha spiegato Stella - diceva che avrei preso un granchio con questa faccenda. Io ho detto che lui ha preso un granchio perché io sono stato processato e assolto", in riferimento al celebre libro che scrisse su Codevigo, "una delle più grandi stragi della storia contemporanea". Una "strage di fascisti ravennati"; a suo avviso "i partigiani andavano a prendere ravennati distribuiti in veneto, li hanno portati a Codevigo e ammazzati". Sulla questione semantica, ha precisato che "il termine boia nelle brigate comuniste era riferito a soggetto addetto a esecuzione prigionieri: qui si intende comandante della brigata in cui sono avvenuti questi fatti. È un termine ricorrente, l’ho mutuato dai giornali degli anni 60/70. Io ho approfondito dal punto di vista storiografico ma non ho usato epiteti contro nessuno". Stella ha pure fatto menzione a un "fascicolo che andò bruciato nella pretura di Piove di Sacco. C’erano foto scattate da un medico di Codevigo e sono sparite. Ne ho una decina perché i familiari degli uccisi avevano strappato dalle mani del cancelliere le foto dei loro congiunti: di 130 sono le uniche".

In aula come teste della difesa ha preso la parola anche l’ex parlamentare leghista Antonio Serena che si è occupato della vicenda con sopralluoghi e ricerche.