"Questa modifica al traffico non ha senso e ci penalizza"

Ancora una volta ci siamo trovati fermi sperando che qualcuno riuscisse a fare un po’ di retromarcia per far transitare una delle altre auto bloccate assieme a noi. In informatica si chiama deadlock. È quella situazione in cui il programma si blocca perchè alcune sue parti si aspettano a vicenda. Quando succede, di solito si spegne il dispositivo, si riaccende e si spera che non vada di nuovo in stallo. Purtroppo col traffico non è così: non si può rimandare tutti a casa, ripartire e sperare di non bloccarsi di nuovo.

Quindi la viabilità va programmata molto bene, addirittura meglio di un’applicazione informatica, perchè fare dei tentativi per vedere se funzionano è una procedura che danneggia direttamente gli utenti, spreca risorse, inquinando e degradando l’ambiente. Di letteratura a riguardo ce n’è sicuramente un’enciclopedia perché il problema è serio e grave in tutto il mondo. Detto questo, arriviamo al nostro piccolo.

L’attuale modifica del traffico che ha coinvolto via Ravegnana, via San Mama, via Plazzi e via Cassino non ha senso. Il nuovo tratto della ciclabile di via San Mama è il meno frequentato da biciclette perché è il più inutile.

Via Plazzi conosce ogni giorno tanti casi di deadlock in cui il traffico si blocca. La rotonda Irlanda si blocca, riempendosi tutta, perchè non c’è più l’alternativa di via San Mama e viale Berlinguer è sempre più congestionato. Via Cassino, l’unica con le dimensioni giuste per la viabilità, dove tra l’altro c’è l’area commerciale della zona Stadio, fungeva da valvola di sfogo per il traffico diretto verso viale Randi permettendogli di non bloccarsi, ma ora è raggiungibile solo andando a rischiare la svolta in via Plazzi, allungando parecchio il percorso. Per noi che abitiamo e lavoriamo nella zona e riusciamo a muoverci in bicicletta il problema è pesante solo quando dobbiamo usare l’automobile, ma è avvilente vedere quanta scarsa considerazione c’è per lavoratori e cittadini.

Un gruppo di cittadini