"Questa scultura è il mio autoritratto"

L’originale installazione-scultura in argilla dell’artista camerunense Victor Fotso Nyie è protagonista del secondo progetto di Spazio Neutro al Mar – Museo d’arte della Città di Ravenna, dove il pubblico potrà ammirarla fino al prossimo 2 giugno. L’opera si intitola ‘Re-connexion’ e, attraverso la rilettura delle tradizioni e simbologie africane, indaga il tema dell’identità, intesa nella sua più ampia definizione: ‘Io sono l’altro’.

"Ho creato un rapporto molto intimo tra il lavoro, il mio fare arte e il pubblico – spiega l’artista –. Sono partito dall’argilla, che ben rappresenta le mie origini, come elemento organico, vivo, offrendo ai visitatori l’opportunità di toccarla. A conclusione della mostra utilizzerò la terra, manipolata e intrisa dell’energia dei visitatori, per comporre una nuova scultura, come gesto di restituzione emotiva dell’esperienza tattile, olfattiva e visiva del pubblico. Nella scultura ci ho messo la faccia, nel senso che mi sono ritratto, e da lì prendono vita figure antropomorfe: idoli e manufatti africani trovati in vari mercatini dell’usato, che risplendono al loro interno di una patina dorata che trascende la materialità terrena della terracotta, per evocare una dimensione divina ed eterea". Il modo migliore di guardare la scultura, che offre quindi una completa esperienza sensoriale, è quella di sedersi sul basamento di mattoni posto di fronte a realizzato con lo stesso materiale, proprio per instaurare con l’opera stessa un dialogo paritario.

Per Nyie è un ritorno a Ravenna, città in cui è arrivato nel 2013 per studiare all’Accademia di Belle Arti. "Ho trascorso un bel periodo qui – racconta –. Due anni dopo ho anche vinto il premio RAM per giovani artisti per la scultura. Questa mostra vuol essere una specie di restituzione di ciò che Ravenna mi ha dato. Quello con la ceramica è stato un amore a prima vista, un richiamo irresistibile. L’ho conosciuta e poi studiata a partire dal 2007 nel mio Paese dove ho frequentato un istituto di formazione artistica fondato da italiani". Dopo il successo della prima tappa a cura dell’artista Diego Miguel Mirabella, prosegue dunque l’attività di Spazio Neutro.

"Con questo progetto – afferma Mauro Brighi, presidente del Mar –, è in gioco l’identità del museo, non solo contenitore e custode del passato ma anche laboratorio sperimentale e organismo vivo". "Victor è un artista che sta percorrendo una strada solida – aggiunge il direttore del Mar, Alberto Cantagalli –, come dimostra il fatto di essere già stato incluso alla Biennale di Venezia. Grazie al coinvolgimento di tutti i sensi, la sua opera offre stimoli nuovi". Spazio. Neutro è un progetto ideato e diretto da Giorgia Salerno, conservatrice e curatrice delle collezioni del museo: "L’obiettivo è proporre uno sguardo diverso sull’arte contemporanea, nel tentativo di avvicinare il pubblico alle opere d’arte. C’è una prospettiva decolonizzante per affrontare tematiche attuali, abbandonando il consueto punto di vista occidentale o eurocentrico".

