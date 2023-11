Questa sera al Bronson. The Warlocks, leggende dell’acid-rock americano

The Warlocks, un nome che non ha bisogno di presentazione. La band, alfiera della scena acid-rock americana, suonerà questa sera alle 21.30 al Bronson in via Cella 50 a Madonna dell’Albero (gruppo di supporto i Dion Lunadon). Formatisi nel 1999, i The Warlocks producono un muro di suono implacabile e ipnotico che suggerisce una collisione tra la psichedelia classica, il krautrock e i Velvet Underground. La band presenterà ai fan italiani il suo nuovo album, ’In between sad’. Ingresso 15 euro + ddp; 20 alla porta.