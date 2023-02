Appuntamento alla biblioteca Trisi di Lugo: oggi alle 20.30 in sala Codazzi proiezione di ’L’acqua non muore mai: cinque domande sull’Alzheimer e la memoria’ di Barbara Roganti, realizzato da Filando la Rete- Open Group e Be Open. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione Alzheimer Lugo di Romagna. Il documentario, partendo da alcune frasi scritte da pazienti con diagnosi d’Alzheimer, percorre un viaggio per arrivare a scoprire che anche questa malattia può offrire un’opportunità di crescita. L’incontro sarà accompagnato da un breve dibattito e i professionisti presenti risponderanno alle domande del pubblico.