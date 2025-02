Questa sera incontro ’Living Stones’

Si terrà nel Salone della Collegiata, in piazza Savonarola 1 a Lugo, l’incontro ‘Living Stones. Una presenza originale’ promosso dalla parrocchia della Collegiata, con Comunione e Liberazione. L’appuntamento è per questa sera alle 21. Parteciperanno i cristiani palestinesi della Comunità di Betlemme assieme al direttore del Ministero del Turismo e delle Antichità Palestinesi, Jiries Qumsiyeh. "È un esempio molto bello che portano persone che vivono in una situazione molto critica - dicono gli organizzatori -, che, invece di arroccarsi in casa, escono in mezzo alle altre persone per testimoniare come un’altra strada sia possibile, come sia possibile costruire dal basso. Testimoniano come ci possa essere un ruolo per ognuno di noi anche in situazioni che sembrano troppo grandi da affrontare". Parteciperà anche un rappresentante dell’associazione Pro Terra Santa. Ingresso libero.

m.b.