"Quest’anno ci sono ancora tanti modelli e taglie"

Roberto Montanari è titolare del negozio di abbigliamento e accessori ‘Scooter’, in via Cavour dal 1985. Come sono andati finora gli acquisti legati alla stagione estiva?

"Al rallentatore. Com’era nelle nostre aspettative d’altra parte, dopo tutto quello che è successo in maggio per il maltempo. Il caldo è iniziato tardi e, quindi, anche la voglia da parte delle persone di concedersi qualche capo nuovo". In quale misura ha pesato l’alluvione?

"Abbiamo sempre lavorato molto bene con una clientela proveniente anche dal forese, oltre che da Ravenna città. Ecco, l’alluvione, ci ha portato via questa preziosa fetta. Le difficoltà della gente erano evidenti. Chi mai poteva anche solo pensare agli acquisti in quei drammatici momenti? È comprensibile".

E ora che sono partiti i saldi, siete ottimisti? "Certo, dobbiamo esserlo, com’è nel nostro spirito. Speriamo di avere quel picco di vendite che ancora non c’è stato, anche perché abbiamo tanta merce estiva, disponibile in modelli e taglie diverse".

Che tipo di sconti applicherete?

"Iniziamo con il 20-30% per gli ultimi capi estivi arrivati, per arrivare fino al 50% per quelli più primaverili. Forse ci spingeremo fino al 70%, verso la chiusura dei saldi. Ma di certo finiremo prima dell’1 settembre, perché già da dopo ferragosto avremo le nuove vetrine autunnali".

Quali saranno i capi più ricercati?

"Il nostro è un negozio alla moda con pochi capi classici. L’anno scorso funzionavano gli abiti, quest’anno ci aspettiamo di vendere molte camicie, anche con gilet, e pantaloni, prevalentemente in lino e viscosa che ‘cadono’ bene".