Question time di Esposito (FdI): "Un delitto ricoprire gli scavi della villa romana"

Scrive Renato Esposito, vice Capogruppo Fratelli d’Italia in Comune: "’Altrove non ci penserebbero nemmeno a ricoprire’ così Italia Nostra che parla senza mezzi termini di ’delitto’ e sollecita Soprintendenza, sindaco, Università e Regione affinché gli scavi che hanno portato al ritrovamento dei resti di una villa romana non vengano ricoperti’. Il tema è la recente scoperta di una Villa Romana a Classe, durante i lavori di scavo per il rigassificatore di Snam".

Continua Esposito: "Ma purtroppo questa scellerata pratica di sotterrare di nuovo i reperti che vengono alla luce nella nostra città è ormai ’usanza’ collaudata. Basti ricordare il ’Ponte di Augusto’ i cui resti furono rinvenuti una cinquantina di anni fa e poi interrati di nuovo, oppure i recenti lavori di sistemazione di piazza Kennedy che hanno portato alla luce alcuni resti della chiesa di Sant’Agnese un tempo ricordata da una lapide dettata da Filippo Mordani. Senza rispetto per la storia della nostra città, al di là delle solite chiacchiere elettorali, l’amministrazione non fa nulla per ridare ai ravennati ciò che a loro appartiene, ossia un illustre passato che ogni Ravennate, anzi tutti coloro che visitano la nostra città, hanno diritto di godere". Conclude Esposito: "Tutto ciò premesso si chiede al sindaco e all’assessore competente di attivarsi presso la Soprintendenza, la Regione o qualunque altro organo Istituzionale abbia competenza in materia per chiedere le ragioni che portano sistematicamente all’interramento dei ritrovamenti archeologici rinvenuti nella nostra Città; partecipare finanziariamente al recupero di quanto scoperto e attivarsi fattivamente per ricercare aziende, enti che vogliano partecipare allo sforzo economico necessario per tale opera e fare di tutto per rendere accessibili ai cittadini tali scoperte archeologiche"