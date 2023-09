Questo weekend le bandiere. Si recuperano le gare di giugno

Sono saltate a giugno, quando il mese del Palio è diventato il mese delle pulizie dal fango. Ma ora si recupera: questo weekend in piazza del Popolo si sfideranno sbandieratori, tamburini e chiarine del Niballo in occasione del torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici. Un grande ritorno dopo 15 mesi, rispettando una tradizione che va avanti dal 1964. A scendere in piazza oltre 120 atleti in costume di tutte le età, per uno spettacolo che arriva dopo mesi difficili e che vuole essere un forte segnale di ritorno alla normalità. Sarà un’occasione per veder volteggiare di nuovo le bandiere degli atleti faentini, campioni d’Italia nel 2022 e con una lunga tradizione nell’arte della bandiera che ha fatto scuola in tutto il Paese.

Il calendario prevede per domani alle 20 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità singolo, piccola squadra, grande squadra e musici, mentre domenica è previsto un duplice appuntamento con i giovanissimi alle 15.30 e con singolo under 21, coppia under 21 e coppia tradizionale la sera alle 20. In caso di maltempo le gare di domani verranno spostate al PalaCattani e quelle di domenica al Pala-Bubani. Per quanto riguarda l’albo d’oro, su 438 competizioni di bandiere e musici disputate (non sono comprese la gare under 15) il Borgo Durbecco ne ha vinte ben 223, Nero 126, Rosso 38, Giallo 25, Verde 23. Lo scorso anno il Rosso fu primo nel singolo e nel tamburino giovani, il Giallo vinse il singolo e la coppia under 21 e la piccola squadra, il Borgo la grande squadra e i musici, il Nero le restanti gare di coppia, tamburino botte, trofeo Bugli e la combinata. Ad emettere i verdetti nelle varie specialità saranno giudici forniti dagli stessi rioni, ex sbandieratori e musici. Le due serate di gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo Palio di Faenza (Youtube, Fb e sito www.paliodifaenza.it), disponibili anche nei giorni successivi.

