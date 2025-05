Questura, manca personale: "Commissariati in affanno"

Questura di Ravenna a ranghi ridotti, anzi, ridottissimi. E i due Commissariati di Faenza e Lugo in affanno per la carenza di ufficiali di Polizia giudiziaria nella città manfreda e per mancanza del personale necessario per garantire un controllo del territorio h24 nella città di Baracca. A lanciare l’allarme è il Sap (Sindacato autonomo di polizia) con un comunicato sulla "costante perdita di risorse umane" negli uffici del territorio ravennate.

"Il problema – si legge nella nota – riguarda in particolar modo i due commissariati distaccati" che "sono di fatto privi dei rispettivi dirigenti, autorità locali di pubblica sicurezza che, ricoprendo anche altri incarichi, difficilmente possono assicurare la necessaria presenza sul posto, con conseguenti ricadute, anche sull’organizzazione dei servizi. Questo perché il dirigente del Commissariato di Faenza svolge anche il ruolo di capo di gabinetto mentre il dirigente di Lugo regge anche l’ufficio del personale. Entrambi sono quindi fisicamente in questura e, conseguentemente, l’attività corrente è demandata ad altre figure che non hanno né la qualifica di autorità di pubblica sicurezza né, a Faenza, quella di ufficiale di pubblica sicurezza".

Infine, il Sap sottolinea che "nei prossimi mesi si aggiungeranno altre uscite dovute ai pensionamenti, senza adeguati interventi correttivi". Un’ulteriore perdita che, come viene denunciato, avviene da anni. Ora dal Sindacato autonomo di polizia si chiede "un adeguato incremento di personale per consentire a chi già vi opera lo svolgimento di un’efficace ed efficiente attività di Polizia e la massima fruibilità dei diritti previsti". Il Sap richiede anche un intervento del questore "affinché si possa presto ottenere un’assegnazione esclusiva di due funzionari per la dirigenza dei commissariati distaccati e un adeguato rinforzo di personale per la provincia di Ravenna, in special maniera di ufficiali di polizia giudiziaria".