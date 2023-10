Questura, nessun rinforzo: "Situazione preoccupante"

Nessun nuovo agente

per la Questura di Ravenna.

Ne dà notizia il sindacoato di polizia Sap, che lo ha appreso "con rammarico". Saranno 1.160 su 1.910 gli allievi agenti che, terminato il 223° corso, saranno assegnati a varie questure in tutta Italia. Nessuno di questi, come detto, arriverà in città.

La segreteria provinciale del Sap ricorda di avere, negli anni, evidenziato

"la costante perdita di risorse umane.

Anche oggi, con l’impegno di sempre, il Sap deve far sentire la sua voce per stigmatizzare la mancata previsione di rinforzi a fronte di una drammatica carenza di personale di cui soffre tutta la provincia di Ravenna, in maniera particolare la Questura".

Il problema "riguarda tutti i settori, compresi i due commissariati distaccati, Faenza, dove l’esiguo numero di ufficiali di P.G. attualmente in servizio è già ora motivo di gravissima preoccupazione sia per i carichi di lavoro che gravano sul poco personale rimasto che per le

conseguenti ricadute sull’organizzazione

dei servizi, e Lugo,

dove la situazione

contingente ha causato l’impossibilità di garantire

un continuo controllo del territorio h 24".

Il peggio, poi, deve ancora venire.

Perché nei prossimi mesi

"si aggiungeranno

altre uscite dovute ai pensionamenti, senza

adeguati interventi correttiv

i le condizioni degli uffici

di polizia di questa

provincia diverranno

ancora più gravi.

A seguito dei pensionamenti, alla fine del 2023

la Questura di Ravenna avrà perso complessivamente

circa 20 unità alle quali, nel 2024, se ne aggiungeranno altrettante.

Già ora questa situazione si ripercuote negativamente

sul personale che deve fronteggiare le crescenti esigenze operative con disagi e tensioni che lo privano della necessaria tranquillità per svolgere i propri compiti".